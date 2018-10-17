Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!

Magazin dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir akım patlamasın!

3 / 10 BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.