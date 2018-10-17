MAGAZİN

Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ünlüler arasında akımlar bitmiyor! Daha doğrusu biri bitiyor biri başlıyor! Ünlü isimler şimdi de bornozlu paylaşımlarıyla gündem oluyor

Magazin dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir akım patlamasın!

Makyajsız fotoğraf, Fallingstars akımı derken şimdide bornozlu paylaşım moda oldu. İşte sosyal medya hesabından bornozla fotoğraf paylaşan ünlü isimler:

Bornozlu ünlüler

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Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
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ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
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GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
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ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY
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HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
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ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
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BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN
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SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya bornoz akımı Fallingstars

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Edepsizler
en güzeli bülent hanım teyze ????
ünlülere para batıo
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