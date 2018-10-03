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Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 08:41 | Son Güncelleme

Sadece kadınların değil erkeklerin de ilgi gösterdiği Hollywood yanağının ardından şimdi de çene botoksu moda oldu. İkisinin tek ortak noktası ise yüzün v şeklini almasını sağlamak.

Biri operasyonla diğeri ise 15 dakikalık uygulamayla gerçekleştirilen bu iki güzelleşme aracı nedir?

Hollywood yanağından sonra şimdi de çene botoksu!

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Demet Özdemir'in eski halinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelen çene botoksu, Hollywood yanağını akıllara getirdi.
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Değişimleri ile görenleri büyüleyen ünlüler bu iki uygulama ile nasıl son görünümlerine kavuştu?
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HOLLYWOOD YANAĞI NEDİR?

HOLLYWOOD YANAĞI NEDİR?
Dünyaca ünlü filmlerde gördüğümüz yüzlerin neredeyse tamamına uygulanan bu operasyonda yanağın içindeki yağlar alınıyor.
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Ağız içerisinden yaklaşık 1 santimlik kesik açılarak uygulanan bu operasyonda çene kemiğinin üzerindeki yağ dokusu çıkarılıyor ve o bölgede çöküntü oluşturuluyor.
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Yani makyajla oluşturulan kontürü doktorlar ameliyatla yapıyor. Elmacık kemiklerini belirginleştiren bu uygulama ile kişi üçgen hatlardan oluşan bir yüze sahip oluyor.
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Angelina Jolie'den Victoria Beckham'a, Selena Gomez'den Bella Hadid'e pek çok ünlünün yaptırdığı estetik operasyon sonrası kavuştukları görünümse işte böyle oluyor...
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ÇENE BOTOKSU NEDİR?

ÇENE BOTOKSU NEDİR?
Ünlüler dünyasının vazgeçilmezi haline gelen çene botoksu da Türkiye'de Fahriye Evcen ile bilinir hale gelmişti.
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Yaptırdığı operasyonla diğer ünlüler arasında adeta akım başlatan Fahriye Evcen'in uygulaması son olarak Demet Özdemir ile gündeme geldi.
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Meryem Uzerli, Çağla Şikel, Nurgül Yeşilçay, Bensu Soral gibi pek çok ünlüde gördüğümüz çene botoksu bakın nasıl yapılıyormuş...
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ÇENE BOTOKSU UYGULAMASI SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR!

ÇENE BOTOKSU UYGULAMASI SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR!
Çene botoksunda ağrı, sızı, acı ve morluk riski yok. Sadece 15 dakika sürüyor. Uygulandıktan 3-5 gün sonra etki etmeye başlıyor ve 2 hafta sonra maksimum seviyeye ulaşıyor. Etkisi 4-6 ay kadar da devam ediyor.
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Buradaki asıl amaç diş sıkmadan sorumlu kası yani masseter kasını zayıflatmak. Bu kas aşırı güçlendiğinden diş sıkmaya bağlı olarak yüzün kare görünüm almasına sebep oluyor.
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Yapılan çene botoksu uygulaması da gelişen bu kasların oluşturduğu kare görünümü ovalleştirerek yüz şeklini değiştiriyor.
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ÇENE BOTOKSU İLE YÜZ ŞEKLİ DENGELENMİŞ

ÇENE BOTOKSU İLE YÜZ ŞEKLİ DENGELENMİŞ
Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, 'Yüz imajında en önemli değişkenler yüz ovali, iskelet yani; çene konturu ve ucu, burun, elmacık kemiğiyle alın yapılarıdır.
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Çene konturu ve kası belirgin olan kişilerin yüzü daha çok kare ya da yuvarlak gibi algılanır. Çenedeki değişim burun ve göz çevresinden sonra yüzü en çok değiştiren noktadır.
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Son zamanlarda özellikle ünlüler arasında moda olan çene botoksuyla aslında yüz şekli dengeleniyor' dedi.
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İşte çene botoksu yaptıran ünlülerden bazıları...
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Hollywood yanağı çene botoksu

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