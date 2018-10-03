Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?

Biri operasyonla diğeri ise 15 dakikalık uygulamayla gerçekleştirilen bu iki güzelleşme aracı nedir?

Hollywood yanağından sonra şimdi de çene botoksu!

1 / 23 Demet Özdemir'in eski halinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelen çene botoksu, Hollywood yanağını akıllara getirdi.

2 / 23 Değişimleri ile görenleri büyüleyen ünlüler bu iki uygulama ile nasıl son görünümlerine kavuştu?

3 / 23 HOLLYWOOD YANAĞI NEDİR? Dünyaca ünlü filmlerde gördüğümüz yüzlerin neredeyse tamamına uygulanan bu operasyonda yanağın içindeki yağlar alınıyor.

4 / 23 Ağız içerisinden yaklaşık 1 santimlik kesik açılarak uygulanan bu operasyonda çene kemiğinin üzerindeki yağ dokusu çıkarılıyor ve o bölgede çöküntü oluşturuluyor.

5 / 23 Yani makyajla oluşturulan kontürü doktorlar ameliyatla yapıyor. Elmacık kemiklerini belirginleştiren bu uygulama ile kişi üçgen hatlardan oluşan bir yüze sahip oluyor.

6 / 23 Angelina Jolie'den Victoria Beckham'a, Selena Gomez'den Bella Hadid'e pek çok ünlünün yaptırdığı estetik operasyon sonrası kavuştukları görünümse işte böyle oluyor...

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9 / 23 ÇENE BOTOKSU NEDİR? Ünlüler dünyasının vazgeçilmezi haline gelen çene botoksu da Türkiye'de Fahriye Evcen ile bilinir hale gelmişti.

10 / 23 Yaptırdığı operasyonla diğer ünlüler arasında adeta akım başlatan Fahriye Evcen'in uygulaması son olarak Demet Özdemir ile gündeme geldi.

11 / 23 Meryem Uzerli, Çağla Şikel, Nurgül Yeşilçay, Bensu Soral gibi pek çok ünlüde gördüğümüz çene botoksu bakın nasıl yapılıyormuş...

12 / 23 ÇENE BOTOKSU UYGULAMASI SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR! Çene botoksunda ağrı, sızı, acı ve morluk riski yok. Sadece 15 dakika sürüyor. Uygulandıktan 3-5 gün sonra etki etmeye başlıyor ve 2 hafta sonra maksimum seviyeye ulaşıyor. Etkisi 4-6 ay kadar da devam ediyor.

13 / 23 Buradaki asıl amaç diş sıkmadan sorumlu kası yani masseter kasını zayıflatmak. Bu kas aşırı güçlendiğinden diş sıkmaya bağlı olarak yüzün kare görünüm almasına sebep oluyor.

14 / 23 Yapılan çene botoksu uygulaması da gelişen bu kasların oluşturduğu kare görünümü ovalleştirerek yüz şeklini değiştiriyor.

15 / 23 ÇENE BOTOKSU İLE YÜZ ŞEKLİ DENGELENMİŞ Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu, 'Yüz imajında en önemli değişkenler yüz ovali, iskelet yani; çene konturu ve ucu, burun, elmacık kemiğiyle alın yapılarıdır.

16 / 23 Çene konturu ve kası belirgin olan kişilerin yüzü daha çok kare ya da yuvarlak gibi algılanır. Çenedeki değişim burun ve göz çevresinden sonra yüzü en çok değiştiren noktadır.

17 / 23 Son zamanlarda özellikle ünlüler arasında moda olan çene botoksuyla aslında yüz şekli dengeleniyor' dedi.

18 / 23 İşte çene botoksu yaptıran ünlülerden bazıları...

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