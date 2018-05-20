Ünlülerle aşk yaşayan futbolcular

İşte o unutulmaz aşklar...

Kimler kimlerle beraber olmuş

1 / 77 ALPAY ÖZALAN - CANSEL ÖZZENGİN Saha içindeki hırsı ve tutkusuyla bilinin eski milli futbolcu Alpay Özalan, Cansel Özzengin'le tanıştıktan 1 hafta sonra evlendi. Bu aşklar çok konuşuldu... Yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının yıldızları arasında yaşanan sansasyonel ilişkileri sizler için derledik. İşte o unutulmaz aşklar...

2 / 77 Cansel'le kısa süre içerisinde evlenen Alpay, kimseye haber vermediği için ailesiyle arası bile açıldı. Dönemin en sansasyonel ilişkilerinden biri evlilikle sonuçlanmış, ama dedikodular dinmemişti.

3 / 77 Sık sık ayrılacakları yönünde haberlerin çıktığı çift son derece mutlu...

4 / 77 Çocukları ve eşiyle mutlu bir aile tablosu çizen Alpay, "Biz birbirimizi tanımadan evlendik, evliliğn içinde birbirimizi tanıdık. Eğer Türkiye'de kalsaydık kesin çok yıpratılırdık. Şimdiye kadar çoktan ayrılmıştık. İngiltere'ye transfer oldum ve biz bize

5 / 77 UCHE - EBRU GÜNDEŞ Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Nijeryalı Uche, tandemde Högh ile Kanarya'nın kalesini gole kapatırken, gönlünü Ebru Gündeş'e sonuna kadar açtı.

6 / 77 Türkiye’de 13 sene futbol oynayan Uche Okechukwu'nun Ebru Gündeş'le yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düşmüştü.

7 / 77 Uche, 1998’de çıkan "Sen Allah’ın Bir Lütfusun" albümüyle aynı ismi taşıyan şarkının klibinde de Ebru Gündeş’e eşlik etmişti.

8 / 77 ROBERTO CARLOS - EBRU POLAT Fenerbahçe'nin Real Madrid'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldızı Roberto Carlos, Türkcell Süper Ligi'ne olduğu gibi İstanbul gecelerine de hızlı bir giriş yapmıştı.

9 / 77 Brezilyalı süperstar İstanbul'un eğlence merkezlerinde boy gösterirken ilk aşkını da manken Ebru Polat ile yaşadı.

10 / 77 Güzel mankenle bir süre birlikte olan Roberto Carlos, İspanya'da sadece futbolculuğu ile değil, gece hayatı ve aşkları ile de yaptığı şöhreti aynen Türkiye'de de sürdürdü

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12 / 77 EBRU ŞANCI - ALPARSLAN ÖZTÜRK 33 yaşındaki manken Ebru Şancı, 2015’te kendinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. 14 Ekim 2016’da ikizleri Ceylin ve Milla doğdu. Aralarındaki yaş farkına aldırmayan çift, “Biz birbirimizi her halimizle seviyoruz. Geçmişimizi kabul ettik diyor.

13 / 77 VEDAT İNCEEFE - EBRU DESTAN 1996 yılında Karabükspor'da oynarken o dönemde Milli Takım Teknik Direktörü olan Fatih Terim'in dikkatini çeken ve genç yaşta Ay-Yıldızlı formayı giyen Vedat, Terim'in Galatasaray'a geçmesi ile birlikte o da İstanbul'un yolunu tutmuştu.

14 / 77 Sahada oynadığı futboldan çok saha dışı olayları ve aşklarıyla gündeme gelen ''Bebek yüzlü'' Vedat'ın en çarpıcı ilişkisi manken-şarkıcı-oyuncu Ebru Destan ile olanıydı.

15 / 77 Futbolu erken yaşta bırakan Vedat, Ebru'yu da kısa süre içinde bıraktı! Ama Türk halkı onu aşklarının yanısıra Galatasaray forması giyerken Ankaragücülü Faruk'u sahada ısırması ile hatırlıyor..

16 / 77 EMRE BELÖZOĞLU - BADE İŞÇİL İtalya'da oynadığı yıllarda Emre Belözoğlu, Bade İşçil'le anıldı.

17 / 77 Dönemin arabesk yıldızı Mahsun Kırmızıgül'ün eski sevgili Bade İşçil'le bir süre birlikte olduğu söylenen Emre, iddiaya göre sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 dolara (Yaklaşık 24 milyar lira) kıyarak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kir

18 / 77 Bu ilişki doğru muydu değil miydi bilinmez ama dönemin en çok konuşulan aşk dedikodularından oldu.

19 / 77 VOLKAN DEMİREL - CEYDA ATEŞ O yıllarda Sevilla'da yediği gollerle önce ekran başındakileri çıldırtan, ancak daha sonra kurtardığı 3 penaltı ile sadece Fenerbahçelilerin değil tüm ülkenin gözünde bir kahraman olan Fenerbahçeli Volkan Demirel'in aşk hayatı, plonjonları kadar meşhurdu.

20 / 77 20Bir güzelden başka bir güzel uçan Volkan, sürpriz bir isimle anılmaya başlamıştı.

21 / 77 Milli kalecinin ortaya çıkan ilk ilişkisi ''Zoraki koca'' dizisinde oynayan Özlem Yılmaz'dı..

22 / 77 Volkan'ın Özlem'le olan ilişkisi sadece 6 ay sürdü.

23 / 77 İLHAN MANSIZ - SERAY SEVER Bir zamanlar yeşil sahaların kralı olan, ancak futboldan erken koptuktan sonra buz pateni ve Survivor'la ekranlara geri dönen Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız'ın aşk listesi çok kabarık.

24 / 77 Çok fazla isimle anılan İlhan Mansız sevgilileriyle çok göz önünde değilken, Seray Sever'le görüntülenmekten kaçınmadı.

25 / 77 Beraber bir kaç televizyon projesinde çalışan ikili aşklarını tüm meraklı gözlerin önünde yaşamaktan çekinmezken, daha sonra ayrı denizlere doğru yelken açtılar.

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27 / 77 ÜMİT KARAN - BURCU ESMERSOY Ümit Karan ile Burcu Esmersoy'un ilişkisi bir dönemin en büyük aşıklarındandı...

28 / 77 Sunuculuk yapmadan önce mankenlik yapan Burcu Esmersoy ile Galatasaray'da futbol yaşamını sürdüren Ümit Karan'ın yolları kesişti.

29 / 77 İkili aşklarını gizlemeden yaşadılar ve bir süre sonra ayrıldılar...

30 / 77 SERGEN YALÇIN - ASLI SARI O dönem Beşiktaş, İstanbulspor, Siirt Köy Hizmetleri, Fenerbahçe, Galatasaray, yeniden Beşiktaş, Etimesgut Şekerspor derken son olarak Eskişehirspor'da top koşturan Sergen Yalçın'ın aşk trafiği de futbol hayatı kadar hızlıydı. Sergen, Aslı Sarı ile uzun yıllar büyük bir aşk yaşadı.

31 / 77 Aslı'yı daha liseye giderken tanıyan ve onunla birlikte görünmekten çekinmeyen Sergen'in 5 yıl süren aşkı evlilikle sonuçlanır derken işler bir anda değişti.

32 / 77 Sergen'e, Aslı ile evlenmek nasip olmadı.

33 / 77 Sergen yıllar geçse de hızlı özel yaşamından asla taviz vermedi.

34 / 77 Aslı ise şimdilerde sessiz sakin bir hayat yaşıyor...

35 / 77 ÜMİT DAVALA - AYŞE HATUN ÖNAL Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı 2000'li yıllarda futbolunun doruk noktasına çıkan ve bir dönem İtalya'nın Milan takımında forma giyen Ümit Davala, Ayşe Hatun Önal'la çok konuşulan bir aşk yaşamıştı.

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37 / 77 Birlikte görünmekten hiç hoşlanmayan ikili bir olup, gazetecileri darp ettikleri iddiasından sonra fazlasıyla eleştirilmişti Çeksene elini kırıcan mı belimi" sözleriyle Türk sanatseverlerin kulaklarının pasını silen(!) Ayşe Hatun Önal, Davala ile uzun süre beraber oldu

38 / 77 EMRE AŞIK - AYSUN KAYACI 'Yeşil sahaların en yakışıklı isimlerini sayın'' deseniz hemen hemen herkesin aklına Emre Aşık gelecektir.

39 / 77 Fenerbahçe'de yıldızı parlayan daha sonra İstanbulspor forması ile iyice ünlenen, bir sonraki dönem de Galatasaray ile Beşiktaş arasında gidip gelen Emre'nin manken Aysun Kayacı ile yaşadığı dillere destan aşk bugün bile hafızalarda.

40 / 77 Tam 7 yılı birlikte geçiren ve ''Kesin evlenirler'' denilen çift, aniden ayrıldı. İkili daha sonra ayrı yollardan yürümeye ve birbirlerini gördükleri yerde selam dahi vermemeye başlamışlardı.

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42 / 77 ARDA TURAN - SİNEM KOBAL Galatasaray'da top koşturduğu yıllarda Sinem Kobal'a gönlünü kaptıran Arda Turan, aşkını yanından hiç ayırmıyordu

43 / 77 Evlilik noktasından iki kere dönen çiftin özel yaşamları Arda'nın İspanya'ya transferinin ardından baş aşağı gitti

44 / 77 Beraber çok sık görüntülenen çift, Arda'nın Atletico Madrid'de oynadığı yıllarda ilişkilerine son verdi.

45 / 77 HÜLYA AVŞAR - TANJU ÇOLAK Galatasaraylı gol kralı Tanju Çolak ile oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar'ın 80'li yıllarda yaşadığı aşk, dönemin en önemli magazin olaylarından biriydi.

46 / 77 Tanju Çolak, evli olmasına rağmen Avşar ile ilişkisini uzun süre devam ettirdi

47 / 77 Tanju Çolak, evli olmasına rağmen Avşar ile ilişkisini uzun süre devam ettirdi

48 / 77 DENİZ SEKİ - ALİ TURAN Başlarda ilişkilerini inkar eden şarkıcı Deniz Seki ile o yıllarda Galatasaray'dan Antalyaspor'a transfer olan Ali Turan magazin basınından kaçamayarak ilişki yaşadıklarını kabul etti.

49 / 77 Birlikte görüntülenmekten kaçan çift kısa süreli bir ilişkinin ardından ayrıldı

50 / 77 “Uyuşturucu davasında hüküm giyen pop şarkıcısı Deniz Seki, 2014'te girdiği Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden 5 Haziran 2017'de tahliye oldu. Elinde beyaz güvercinle çıkan Seki, "Çok zorlu bir yolculuktu" dedi.

51 / 77 HİLAL CEBECİ - SİNAN KALOĞLU Bir dönem birlikte olan şarkıcı Hilal Cebeci ve futbolcu Sinan Kaloğlu olaylı bir şekilde ayrıldı.

52 / 77 Kaloğlu o dönemde ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Hilal hanımla birlikteliğim olmuştur. Kendisiyle son derece medeni bir şekilde ayrıldık. Son günlerde basında yer alan bebek aldırma olayları kesinlikle yalandır." dedi.

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55 / 77 HADİSE - SEZGİN COŞKUN Yıllar evvel, Müzisyen Sinan Akçıl'dan sonra yalnızlığı tercih eden Hadise, aşk orucunu bozup, birçok ünlü gibi gönlünü bir futbolcuya kaptırmıştı

56 / 77 Bu isim, Eskişehirspor'un 26 yaşındaki kaptanı Sezgin Coşkun'du

57 / 77 Seksi şarkıcı ile ünlü futbolcunun, kameralara yakalandığı adres ise Zincirlikuyu'daki Avangarde adlı oteldi.

58 / 77 Kameralara yakalanan çift bir daha yan yana görüntülenemedi

59 / 77 MESUT ÖZİL - AMİNE GÜLŞE Mesut Özil ile Amine Gülşe aşkını dünya konuşuyor

60 / 77 Günümüz futbolunun sayılı orta saha oyuncuları arasında gösterilen Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, Miss Türkey güzeli Amine Gülşe ile dilllere destan bir aşk yaşıyor

61 / 77 Aşklarını bir süre saklayan ama daha sonra birlikte görüntülenmekten çekinmeyen çift, mutluluklarıyla dikkat çekiyor

62 / 77 Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile oyuncu sevgilisi Amine Gülşe, ilk kez Ibiza tatilinden fotoğraf paylaştı.

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64 / 77 ALPER POTUK - TUVANA TÜRKAY Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay’ın ilişkisi sonunda belgelendi

65 / 77 2016'dan beri aşk yaşadıkları iddia edilen Milli futbolcu Alper Potuk ve Tuvana Türkay, bir restoranda yakalandılar

66 / 77 Üç saat süren yemek sonrası mekandan ilk çıkan Potuk oldu. Ünlü futbolcu, Ferrari marka aracına binerek Tuvana Türkay’ı mekanın hemen ilerisinde beklemeye başladı.

67 / 77 Dışarıda muhabirlerin olduğunu gören Türkay, Potuk’u arayarak beklememesini söyledi. Mekandan 1 saat sonra ayrılan oyuncu, görüntü vermemek için bahçedeki duvardan atlamak istedi. Başarısız olunca ön kapıdan çıktı. Türkay, muhabirlerin “Alper Bey ile aşk

68 / 77 METİN OKTAY - GÖNÜL YAZAR Metin Oktay'ın hayatının ilk ve tek filmi: “Gol Kralı Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Necmi Tanyolaç, Ajda Pekkan, Ayten Gökçer, Karıncaezmez Şevki rol arkadaşları oldular.

69 / 77 Filmin kötü kadınını oynayan Gönül Yazar’la senaryoda olanları ciddiye alıp gerçek yaşamlarına taşıdılar.

70 / 77 İkisi de bu aşkı her ne kadar inkar etseler de beraberlikleri uzun süre konuşuldu

71 / 77 Metin Oktay'la aşk yaşadıklarını yıllar sonra bile inkar eden Gönül Yazar, Türk sinema tarihinin en güzel kadınlarından biriydi

72 / 77 ENGİN VEREL - BAHAR ERDENİZ Onların aşkları evlilikle sonuçlandı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Engin Verel, Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'le büyük bir aşk yaşadı

73 / 77 Evlilikleri yıllar geçse de gündemden düşmedi. Engin Verel, sakin ve efendi kişiliğiyle dikkat çekse de eşi söz konusu olduğunda dünyaları yıkardı

74 / 77 Bahar Erdeniz, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Mankenler Kraliçesi seçildi ve kısa süren modellik kariyerine başladı. Aynı yıl Şerefimle Yaşarım isimli filmde rol aldıktan sonra sinemada kalmaya karar kıldı. Futbolcu ve spor yorumcusu Engin V

75 / 77 SELİM SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT 50 yıl boyunca sanat camiasında hep örnek çift olarak gösterilen Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit birbirlerini geçen yarım asra rağmen hala aynı tutkuyla seviyorlar.

76 / 77 Geçen onca yıla rağmen sevgilerinin, saygılarının, romantizmlerinin hiç eksilmediğini de dile getirmeden olmaz