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Ünlülerle öyle bir dalga geçti ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ünlülerin sanal alemde yayınladıkları fotoğrafları trolleyen Celeste Barber da ünlüler kadar sık takip edilen sosyal medya fenomenlerinden biri.

Ünlülerle dalga geçme konusunda sınır tanımayan Celeste Barber, milyonlar tarafından özenilen gösterişli hayatları bakın nasıl ti'ye alıyor...

Ünlüleri böyle trolledi!

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Ünlülerin pozlarını 'ti'ye alarak adını duyuran ve bir Instagram ünlüsüne dönüşen Celeste Barber, son olarak Kim Kardashian'ın parodisini yaptı. Kardashian geçtiğimiz haftalarda iç çamaşırıyla mutfakta kek pişirirken verdiği pozunu Instagram'da paylaşmıştı. Kardashian'ın olay yaratan bu pozunu bu kez de Celeste Barber verdi. Onun esprili pozu da takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Bir yandan Barber'ın ilginç pozlarına göz atarken bir yandan da Instagram'ı güldüren bu kadın kim ve amacı ne bir bakalım. Bir komedyen olan Celeste Barber'ın amacı ünlülere olan özentisini göstermek değil: Sadece eğlenmek.
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Celeste Barber, Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez gibi ünlülerin çok beğeni alan pozlarını taklit ediyor. Önceleri bu işe sadece "insanları güldürmek için" başlayan Barber sonradan daha ciddi şekilde ele almış bu işi.
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İşte Celeste Barber'ın hem kendisini hem takipçilerini güldüren o pozlarından seçmeler.
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Celeste Barber sosyal medya fenomen

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