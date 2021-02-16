HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Unreal Engine'de oyun yapma testi! Acer Predator Helios 300 vs Nitro 5

Unreal Engine'de oyun yapma testi! Acer Predator Helios 300 vs Nitro 5

16.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu videoda sizlere Acer'in en uygun fiyatlı oyuncu dizüstü modeli, Nitro 5 ile en pahalı modellerinden biri olan Predator Helios 300'ü birebir kıyaslayarak aradaki yaklaşık 2 kat fiyat farkının performansa nasıl etki ettiğine bakacağız.

İki modeli de kısaca inceledikten sonra, 7 farklı oyunda yapmış olduğumuz oyun testlerini izleyebilirsiniz.

Oyun testlerinin hemen ardından editörlerimiz sizlerle, Unreal Engine programı üzerinden oyun yapımı hakkında, iki bilgisayar ile yaptıkları test üzerinden, deneyimlerini paylaşacaklar.

Böylece bu karşılaştırma videosunun, oyun oynamayı seven ancak bir yandan da sektörde aktif olarak yer alan işin mutfağındaki kullanıcıların merakını çekeceğini düşünüyoruz. İyi seyirler!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Elon Musk'ın roketi bu kez başaramadı!Elon Musk'ın roketi bu kez başaramadı!
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ilk ışık için sona gelindi!

Dev projede sona gelindi! İlk ışık 2022'de

İştahlar yine kabardı: Android 12'nin tatlı adı ortaya çıktı!

''Yeşil robot''un yeni adı iştahları kabarttı!

OnePlus'ın kurucusu Carl Pei'den sürpriz adım: Nothing, Essential'ı satın aldı!

Sürpriz adım! Ünlü telefon şirketi satıldı

SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi, Falcon 9 inmeyi başaramadı!

Elon Musk'ın roketi bu kez başaramadı!

Xiaomi Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!

Resmi açıklama geldi! 10. serinin tanıtım tarihi belli oldu

"Her 10 oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor"

Her 10 kişiden biri bunu yaşıyor! Sizin başınıza da gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.