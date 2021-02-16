Unreal Engine'de oyun yapma testi! Acer Predator Helios 300 vs Nitro 5

İki modeli de kısaca inceledikten sonra, 7 farklı oyunda yapmış olduğumuz oyun testlerini izleyebilirsiniz.

Oyun testlerinin hemen ardından editörlerimiz sizlerle, Unreal Engine programı üzerinden oyun yapımı hakkında, iki bilgisayar ile yaptıkları test üzerinden, deneyimlerini paylaşacaklar.

Böylece bu karşılaştırma videosunun, oyun oynamayı seven ancak bir yandan da sektörde aktif olarak yer alan işin mutfağındaki kullanıcıların merakını çekeceğini düşünüyoruz. İyi seyirler!

