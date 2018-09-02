UNRWA Başkanı: ‘Amerika’nın Kararı Azmimizi Güçlendirecek’

ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Dairesi’ne (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı açıklamasının ardından daire başkanı mültecilere ve daire çalışanlarına hitaben bir mektup yazdı.

Pierre Krahenbuhl mektupta ‘‘Amerika’nın kararı bizim azmimizi güçlendirecektir. Tek bir üye ülkenin yardımı kesme kararı, her ne kadar bizim tarihteki en cömert ve tutarlı bağışçımız olsa da, Filistinli mültecilere yaklaşımımızdaki enerjimizi ve tutkumuzu değiştirmeyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi cuma günü UNRWA’ya yaptığı yardımı kesme kararını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı kararın ardından yaptığı açıklamada, Filistin’e “telafi edilemeyecek boyutlarda sorunlu bir operasyon” için bundan böyle ödenek vermeyeceğini bildirmişti. Bakanlık, BM’ye ait Filistinli mülteci örgütünün masraflarını “orantısız biçimde üstlendiğine” vurgu yapmış, diğer ülkelerin örgüte katkılarını arttırması çağrısında bulunmuştu.

Krahenbuhl mektubunda ‘‘Filistinli mültecilerle ilgili uzayan sorumluluğun, gittikçe artan mülteci sayısının ve ihtiyaçların artmasının altında yatan neden tarafların ve uluslararası topluluğun İsrail-Filistin sorununa uzlaşı ve barış içeren bir çözüm getirme konusundaki isteksizlikleri ya da yetersizlikleridir. UNRWA’yı krizin unutulmamasını sağlamaktan sorumlu tutmak en iyi haliyle ikiyüzlülüktür’’ dedi.