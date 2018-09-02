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UNRWA Başkanı: ‘Amerika’nın Kararı Azmimizi Güçlendirecek’

02.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Dairesi’ne (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı açıklamasının ardından daire başkanı mültecilere ve daire çalışanlarına hitaben bir mektup yazdı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Dairesi’ne (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı açıklamasının ardından daire başkanı mültecilere ve daire çalışanlarına hitaben bir mektup yazdı.

Pierre Krahenbuhl mektupta ‘‘Amerika’nın kararı bizim azmimizi güçlendirecektir. Tek bir üye ülkenin yardımı kesme kararı, her ne kadar bizim tarihteki en cömert ve tutarlı bağışçımız olsa da, Filistinli mültecilere yaklaşımımızdaki enerjimizi ve tutkumuzu değiştirmeyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi cuma günü UNRWA’ya yaptığı yardımı kesme kararını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı kararın ardından yaptığı açıklamada, Filistin’e “telafi edilemeyecek boyutlarda sorunlu bir operasyon” için bundan böyle ödenek vermeyeceğini bildirmişti. Bakanlık, BM’ye ait Filistinli mülteci örgütünün masraflarını “orantısız biçimde üstlendiğine” vurgu yapmış, diğer ülkelerin örgüte katkılarını arttırması çağrısında bulunmuştu.

Krahenbuhl mektubunda ‘‘Filistinli mültecilerle ilgili uzayan sorumluluğun, gittikçe artan mülteci sayısının ve ihtiyaçların artmasının altında yatan neden tarafların ve uluslararası topluluğun İsrail-Filistin sorununa uzlaşı ve barış içeren bir çözüm getirme konusundaki isteksizlikleri ya da yetersizlikleridir. UNRWA’yı krizin unutulmamasını sağlamaktan sorumlu tutmak en iyi haliyle ikiyüzlülüktür’’ dedi.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Suriye ve Lübnan’daki Filistinlilere sağlık, eğitim, sosyal hizmetler sunuyor. Dairenin hizmet götürdüğü Filistinli mülteci sayısı beş milyondan fazla.

Amerika UNRWA’in en büyük bağışçısıydı. Sadece 2016’da 355 milyon dolar bağış yapan ABD, tek başına bölgedeki UNRWA’nın operasyonlarının yüzde 30’unu karşılıyordu.

300 milyon dolarlık kesintinin UNRWA’nın varlığını sıkıntıya soktuğunu belirten Krahenbuhl, Son sekiz ayda bu büyük kesintinin nedenleriyle ilgili açıklama yapılmadığını kaydetti. Krahenbuhl, nedenlerden birinin ABD ve Filistin liderliğinin, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından gerilen ilişkileri olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Bağışçı ülkeler daireyi zor durumda bırakmamak için yıllık ödemelerini erkene çekse de UNRWA operasyonlarını sürdürebilmek için halen 200 milyon dolara ihtiyaç duyuyor.

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