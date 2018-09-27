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UNRWA çalışanlarından yeni grev kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanları, işten çıkarmalara karşı gelecek hafta iki gün süreyle kapsamlı greve gidecek

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki çalışanları, yönetimin hizmetleri kısıtlama ve personel çıkarma adımlarına karşı yeni grev kararı aldı.

UNRWA Çalışanlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "UNRWA'nın çalışanları ve sunduğu hizmetler konusunda keyfi uygulamaları nedeniyle gelecek hafta salı ve çarşamba günü ajansın tüm kurumlarında kapsamlı greve gidileceğini duyuruyoruz." dedi.

"İdari itaatsizlik" ilan ettiklerini, bu kapsamda tüm atölye çalışmaları ve programların boykot edileceğini söyleyen Mishal, kuruluşun bu yeni sendikal adımlardan kaynaklanan zararı üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mishal, pazar gününden itibaren müzakere masasına oturuncaya kadar Gazze'deki bölge ofisi, tüm şube merkezleri ve bölge başkanlık ofislerinin kapatılacağını aktardı.

UNRWA'nın sendikal çalışmaları nedeniyle 6 çalışan hakkında keyfi uygulamalarda bulunmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden Mishal, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmelerine katılan ülkelere ABD'nin yardımları durdurmasından doğan açığı kapatmak için UNRWA'ya yıllık katkılarını artırmaları çağrısında bulundu.

UNRWA Çalışanları Sendikası dün yönetimin, sendika çalışmaları ve ajansın hizmetlerini kısıtlamasına karşı düzenlenen protestolara katıldıkları için 6 çalışanı işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

Daha önce de ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113'ü Gazze'den 154'ü Batı Şeria'dan 250 kişinin geçici iş akdinin yenilenmeyeceği, yaklaşık 900 kişinin de 2018 yılı sonuna kadar kısmi çalışmaya sevk edildiği belirtilmişti. UNRWA Çalışanları Sendikası ise daha önceki açıklamasında yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidi altında olduğunu belirtmişti.

Gazze'deki UNRWA Çalışanlar Birliği, pazartesi günü de aynı gerekçelerle greve gitmişti.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor.

Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli Mülteciler protesto UNRWA

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