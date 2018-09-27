UNRWA çalışanlarından yeni grev kararı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki çalışanları, yönetimin hizmetleri kısıtlama ve personel çıkarma adımlarına karşı yeni grev kararı aldı.

UNRWA Çalışanlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "UNRWA'nın çalışanları ve sunduğu hizmetler konusunda keyfi uygulamaları nedeniyle gelecek hafta salı ve çarşamba günü ajansın tüm kurumlarında kapsamlı greve gidileceğini duyuruyoruz." dedi.

"İdari itaatsizlik" ilan ettiklerini, bu kapsamda tüm atölye çalışmaları ve programların boykot edileceğini söyleyen Mishal, kuruluşun bu yeni sendikal adımlardan kaynaklanan zararı üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mishal, pazar gününden itibaren müzakere masasına oturuncaya kadar Gazze'deki bölge ofisi, tüm şube merkezleri ve bölge başkanlık ofislerinin kapatılacağını aktardı.

UNRWA'nın sendikal çalışmaları nedeniyle 6 çalışan hakkında keyfi uygulamalarda bulunmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden Mishal, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmelerine katılan ülkelere ABD'nin yardımları durdurmasından doğan açığı kapatmak için UNRWA'ya yıllık katkılarını artırmaları çağrısında bulundu.