HABER

UNRWA'nın bütçe açığı "200 milyon dolar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, kurumun 200 milyon dolar bütçe açığı bulunduğunu söyledi

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, kurumun 200 milyon dolar bütçe açığı bulunduğunu ve satılık olmadıklarını belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki BM Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, daha önce benzeri görülmemiş maddi kriz yaşayan UNRWA'nın yarın Arap Birliği toplantısına katılacağını belirterek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'a verdikleri destek için teşekkür etti.

Krahenbühl, "UNRWA'ya destekten söz etmiyoruz. Sağlık ve eğitim hizmeti bekleyen milyonlarca Filistinli çocuk ve öğrenciden söz ediyoruz. Ağustos ayında yeni eğitim döneminin açılışını yaptık. 500 binden fazla mülteci öğrenciye 'maddi destek alamadığımız için eğitim hakkınızı veremiyorum' dediğimi düşünemiyorum. Bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

Kurumun yaşadığı bu son krizin, "siyasi sebepler dolayısıyla olduğunu söylemenin" kendilerini üzdüğünü dile getiren Krahenbühl, insani yardım çalışmaları alanının politize edilmemesi gerektiğini söyledi.

"UNRWA'nın yaptığı iş satılık değildir." diyen Krahenbühl, kurumun mülteciler için yeni eğitim döneminin açılışını yapmasının, "bu krizi aşma konusunda ciddiyetle çaba sarf edildiği yönünde verilen bir umut mesajı" olduğunu kaydetti.

Krahenbühl'ün yarın Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bekleniyor.

UNRWA, Ağustos ayında mali krize rağmen Suriye, Lübnan, Ürdün, Gazze ve Batı Şeria'nın bulunduğu 5 bölgede eğitim-öğretim yılının başladığını ve bu beş bölgede, 526 bin öğrencinin eğitim göreceği ajansa ait 711 okul bulunduğunu açıklamıştı.
\

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti.
Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TLNusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pierre Krahenbühl UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.