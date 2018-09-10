Kurumun yaşadığı bu son krizin, "siyasi sebepler dolayısıyla olduğunu söylemenin" kendilerini üzdüğünü dile getiren Krahenbühl, insani yardım çalışmaları alanının politize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Krahenbühl, "UNRWA'ya destekten söz etmiyoruz. Sağlık ve eğitim hizmeti bekleyen milyonlarca Filistinli çocuk ve öğrenciden söz ediyoruz. Ağustos ayında yeni eğitim döneminin açılışını yaptık. 500 binden fazla mülteci öğrenciye 'maddi destek alamadığımız için eğitim hakkınızı veremiyorum' dediğimi düşünemiyorum. Bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki BM Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, daha önce benzeri görülmemiş maddi kriz yaşayan UNRWA'nın yarın Arap Birliği toplantısına katılacağını belirterek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'a verdikleri destek için teşekkür etti.

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, kurumun 200 milyon dolar bütçe açığı bulunduğunu ve satılık olmadıklarını belirtti.

"UNRWA'nın yaptığı iş satılık değildir." diyen Krahenbühl, kurumun mülteciler için yeni eğitim döneminin açılışını yapmasının, "bu krizi aşma konusunda ciddiyetle çaba sarf edildiği yönünde verilen bir umut mesajı" olduğunu kaydetti.

Krahenbühl'ün yarın Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bekleniyor.

UNRWA, Ağustos ayında mali krize rağmen Suriye, Lübnan, Ürdün, Gazze ve Batı Şeria'nın bulunduğu 5 bölgede eğitim-öğretim yılının başladığını ve bu beş bölgede, 526 bin öğrencinin eğitim göreceği ajansa ait 711 okul bulunduğunu açıklamıştı.

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- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

