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UNRWA'nın bütçe açığında küçülme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:36 | Son Güncelleme

UNRWA'nın yıl başında 446 milyon dolar olan bütçe açığı yıl sonunda 21 milyon dolara geriledi

RAMALLAH (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 2018 yılı sonunda bütçe açığının 21 milyon dolara düşeceğini açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde gerçekleşen UNRWA Danışma Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ajansın Arap ve Avrupa ülkeleriyle sarf ettiği çabalar sonucu yıl başında 446 milyon dolar olan bütçe açığının, yıl sonunda 21 milyon dolara gerilediğini belirtti.

Danışma kurulu toplantısının, Türkiye başkanlığında ve Ürdün'ün yardımcılığında düzenlendiğini kaydeden Krahenbühl, toplantıda ajansın son aşamadaki çalışmalarının kapsamlı şekilde gözden geçirildiğini kaydetti.

Krahenbühl, bütçe açığındaki küçülmenin tatmin edici olduğunu ancak ajansın, mücadele etmesi gereken 21 milyon dolarlık bütçe açığı bulunduğu belirterek, yardım vaatlerinin fiiliyata dönüştürülmesi ve yardımların bankalar aracılığıyla yapılması çağrısında bulundu.

ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını durdurması yönündeki beklenmedik adımının, çok büyük zorluklara yol açtığına dikkati çeken Krahenbühl, çetin şartlara maruz kalan Filistinlilere sunulan hizmetler üzerinde de büyük bir baskı oluştuğunu dile getirdi.

Krahenbühl,

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Bütçe UNRWA

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