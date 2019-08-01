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UNRWA'ya "görevi kötüye kullanma" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nda "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine soruşturma başlattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nda (UNRWA) ''görevi kötüye kullanma'' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, UNRWA'da ''görevi kötüye kullanma'' iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü ve Filistinli mültecilere yardımların aksamaması için çalışmaları UNRWA Komiserliğine vekil olarak atanan İngiliz diplomat Christian Saunders'ın yürüteceği belirtildi.

Saunders, kuruluşta, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl yerine, vekil olarak çalışmaları yürütecek.

Hollanda ve İsviçre, UNRWA'da görevi kötüye kullanma iddialarının basına yansımasının ardından, dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Filistin UNRWA

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