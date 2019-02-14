HABER

UNRWA'ya yardımlar arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 03:38 | Son Güncelleme

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, 40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptıkları yardımın miktarını artırdığını belirtti

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ABD'nin yardımlarını kesme kararının ardından 40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını söyledi.

Krahenbuhl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yardımları kesme kararının "siyasi" olduğunu ifade etti.

Bu kararın UNRWA'nın karşılaştığı en büyük zorluk olduğunu vurgulayan Krahenbuhl, kararın ardından uluslararası toplumu harekete geçirmek için "Onura paha biçilemez" adı altında uluslararası bir kampanya başlattıklarını belirtti.

40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını bildiren Krahenbuhl, Körfez'den Avrupa'ya kadar Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere UNRWA'ya destek sağlayan tüm ülkelere teşekkür etti.

Krahenbuhl, donör ülkeleri 2019'da da yardımlarını sürdürmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.

ABD'nin söz konusu kanallardan Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de destek vermiyor.

Son olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, bu ayın başında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Silivri'de metruk bina alev alev yandıSilivri'de metruk bina alev alev yandı
2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNRWA Lübnan

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.