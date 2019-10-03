Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok lokantanın menüsüne "Amasra salatası" olarak giren salataya lezzeti veren püf noktalarından biri de kullanılan sebzelerin ölçüsü ve tabağa özenle yerleştirilmesindeki kullanım sırasında yatıyor.

Salata, lezzeti kadar havuç ve turpla yapılan ilginç figürlerden oluşan görselliğiyle de cezbediyor.

Yöredeki köylerde yetiştirilen marul, salatalık, domates, havuç, kuru ve yeşil soğan, lahana, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu gibi 30'u aşkın sebze ile hazırlanan "Amasra salatası", yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor.

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın mutfak kültürünü yansıtan, balık yemeklerinin yanında mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı "Amasra salatası"nın coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütülüyor.

- Balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürü

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu söyledi.

Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balık ve salata kültürünün ilçe turizmine önemli katkı sağladığını belirten Boran, şöyle konuştu:

"Amasra salatası, köylerde organik yetişen ve günlük toplanan ürünlerden oluşan, Amasralı ustalar tarafından bulunmuş bir lezzettir. Mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı bu yöresel salatanın önemli özelliklerinden biri de Karadeniz'de avlanan balıkla sunulmasıdır. İlçemize gelenler balık ve salatayı yemeden gitmez. Sadece Türkiye değil, yurt dışında da artık bilinen Amasra salatasının tanıtımını yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ikram ederek sürdürüyoruz."

Boran, yörede yetişen sebzelerin balıkçı lokantalarındaki ustaların elinde görsel şölene dönüştüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: