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Ünü sınırları aşan "Amasra salatası" için tescil atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın mutfak kültürünü yansıtan, balık yemeklerinin yanında mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı "Amasra salatası"nın coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma başlatıldı - Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran: - "Amasra salatasının tescil işlemi için başvuru dosyasını hazırladık. Önümüzdeki süreçte teknik inceleme ve analiz işlemlerinin tamamlanmasıyla coğrafi işaretle tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat edeceğiz" - "Salatanın, 'Amasra salatası' olarak tescillenmesi, ilçenin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacak"

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın mutfak kültürünü yansıtan, balık yemeklerinin yanında mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı "Amasra salatası"nın coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütülüyor.

Tarihi kalesi ve anıt eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yılda 1 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Amasra'da, sahil kenarına kurulmuş balık restoranları özellikle hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor, çoğu zaman misafirler sıra beklemek zorunda kalıyor.

Yöredeki köylerde yetiştirilen marul, salatalık, domates, havuç, kuru ve yeşil soğan, lahana, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu gibi 30'u aşkın sebze ile hazırlanan "Amasra salatası", yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Salata, lezzeti kadar havuç ve turpla yapılan ilginç figürlerden oluşan görselliğiyle de cezbediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok lokantanın menüsüne "Amasra salatası" olarak giren salataya lezzeti veren püf noktalarından biri de kullanılan sebzelerin ölçüsü ve tabağa özenle yerleştirilmesindeki kullanım sırasında yatıyor.

- Balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürü

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu söyledi.

Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balık ve salata kültürünün ilçe turizmine önemli katkı sağladığını belirten Boran, şöyle konuştu:

"Amasra salatası, köylerde organik yetişen ve günlük toplanan ürünlerden oluşan, Amasralı ustalar tarafından bulunmuş bir lezzettir. Mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı bu yöresel salatanın önemli özelliklerinden biri de Karadeniz'de avlanan balıkla sunulmasıdır. İlçemize gelenler balık ve salatayı yemeden gitmez. Sadece Türkiye değil, yurt dışında da artık bilinen Amasra salatasının tanıtımını yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ikram ederek sürdürüyoruz."

Boran, yörede yetişen sebzelerin balıkçı lokantalarındaki ustaların elinde görsel şölene dönüştüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasra salatasının tescil işlemi için başvuru dosyasını hazırladık. Önümüzdeki süreçte teknik inceleme ve analiz işlemlerinin tamamlanmasıyla coğrafi işaretle tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat edeceğiz. Coğrafi işaretle tescillenmesiyle Amasra'ya özgü salatanın adını ilçemizle birlikte yaşatacağız. Salatanın, 'Amasra salatası' olarak tescillenmesi, ilçenin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacak."

- Lezzetini yörede yetişen ürünlerden alıyor

Balık lokantası işletmecisi Mete Ayyıldız da Amasra salatası denildiğinde akıllara artık marka olmuş bir ürünün geldiğini anlattı.

Bunun kendilerini gururlandırdığını aktaran Ayyıldız, "Salatanın bu denli ünlü olmasındaki en önemli faktör, kullanılan sebze, turşu, hatta soslarının yöremizde yetişen ve bahçelerden günlük alınan ürünlerle yapılmasıdır. Amasra salatası ustalarımızın elinde görsel şölene dönüşüyor, lezzetiyle misafirlerimizin takdirini kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, tescillendiğinde ilçenin marka değerini daha da artıracak salatayı kuşaktan kuşağa aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.

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