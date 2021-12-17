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Ünü, Türkiye sınırlarını aştı! "Dünyanın en saçma binası" ile ilgili yeni gelişme

17.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'a, "Dünyanın en saçma binası" yazıldığında ilk sıralarda çıkan Kahramanmaraş’taki Özel İdare İş Merkezi'nde binasında son kiracı da çıkıyor. Taşınma işleminin birkaç güne tamamlanacağı belirtilirken binanın yılbaşında yıkılması planlanıyor.

Ünü, Türkiye sınırlarını aştı! "Dünyanın en saçma binası" ile ilgili yeni gelişme

Ünü, ülke sınırlarını aşan ve Google'a, "Dünyanın en saçma binası" yazıldığında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki Özel İdare İş Merkezi binası, şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak Şehir Meydanı Projesi kapsamında kapsamında yıkılacak.

"SANIRIM YILBAŞINDA YIKILACAK"

Toplam 35 bin metrekare alana sahip alanda yapılması planlanan Şehir Meydanı Projesi için, eski adliye binası ve il emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları tamamlandı. Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

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SON KİRACI DA TAŞINIYOR

"Dünyanın en saçma binası" olarak ünlenen binada son kiracı da taşınıyor. Taşıma işlemi yaptıklarını söyleyen Enes Eryılmaz, “Malum, yıkım aşamasına gelindi. Biz de taşıma işlemlerini yapıyoruz. Sanırım yılbaşında yıkılacak. Bu eşyaları taşımakta bize kısmet oldu. 3 gündür taşıma işlemi yapıyoruz. 3 güne kadar da bitireceğiz. En son Onikişubat Kaymakamlığı vardı, onların da taşıma işlemini yapıyoruz. 45 metrelik asansörle en üst kattaki eşyaları taşıyoruz” dedi. Bir vatandaş ise “Çok iyi oluyor, bir ucubeden kurtuluyor Kahramanmaraş” dedi.

1994 YILINDA YAPILDI

Kahramanmaraş'ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Google Kahramanmaraş
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