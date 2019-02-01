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Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Tarihi milattan önceye dayanan, geleneksel yöntemlerle üretilen ve Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan Sivas bıçağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.Sivas’ta bıçak ustaları tarafından asırlardır geleneksel yöntemlerle ve 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen Sivas bıçağı için Sivas Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2011 yılında tescillenmesi için çalışma başlattı.

Tarihi milattan önceye dayanan, geleneksel yöntemlerle üretilen ve Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan Sivas bıçağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Sivas’ta bıçak ustaları tarafından asırlardır geleneksel yöntemlerle ve 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen Sivas bıçağı için Sivas Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2011 yılında tescillenmesi için çalışma başlattı. Makineler ile üretilen bıçakların Sivas bıçağı diye satılmasının önüne geçmek için başlatılan çalışma kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne Sivas bıçağının coğrafi işaret alarak tescillenmesi sağlandı. Ünü ülke sınırlarını aşan ve tarihi milattan önceye dayanan Sivas bıçağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde coğrafi işaret alarak tescillendi. Bıçağın tescillenmesiyle birlikte marka haline gelen Sivas bıçağı standarda kavuşmuş oldu.

"Coğrafi işaretimizi aldık"
Sivas Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Koç, 2010 yılından itibaren Sivas bıçağının tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Sivas bıçaklarının patent ve markalaşması için uğraştık. Neticede 26 Aralık 2018 tarihinde haklı ve gururlu olduğumuz Sivas bıçaklarına coğrafi işaretimizi aldık. Sivas’ta el emeği, göz nuru ile bıçakları yapan ustalarımızın emekleri boşa gitmesin, alın terleri haksız rekabetle ortadan kalkmasın diye uğraştık. Biz haksız rekabeti, Çin ile ve diğer illerdeki üretilen bıçaklara Sivas yazıyorlar. İnşallah bu saatten sonra bunu yapamayacaklar. Sivas’taki yapılan bıçakların layıkıyla yapıldığını görsünler" dedi.

"Sivas bıçağının kalitesi, ünü var"
Sivas’ta 37 yıldır baba mesleğini sürdüren bıçak ustası İsmail Gölebatmaz ise, "Sivas bıçağımızın bir kalitesi, bir şanı ve ünü var. Sivas bıçağımızın bir ünü milattan önceye dayanır. Ama günümüzde bazı illerde yapılıyor Sivas adı altında Sivas bıçağı diye satılıyor bizi en fazla üzen buydu. Yıllardır verilen uğraşı sonucu tescilimizi aldık. Şuanda bıçaklarımız tescillidir. Sivas bıçağımız el yapımı olduğu için kemik sap kullanırız, çeliği kendi ellerimizle keseriz diğer bıçaklar gibi farklı malzeme kullanmayız, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız onun için Sivas bıçağı diyoruz. Belli kriterler, belli şekiller ve modeller artık dışarı da yapılıp Sivas’ta yapıldı denilmeyecek. Tescillendiğini duyduğumdan beri çok mutlu oldum" diye konuştu.

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas bıçağı tescillendi
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