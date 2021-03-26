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Unutkan vatandaş evine itfaiye merdiveni ile girdi

26.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da oturduğu evin anahtarını bir ayda dördüncü kez yanına almayı unutan vatandaş, polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

Bursa’da oturduğu evin anahtarını bir ayda dördüncü kez yanına almayı unutan vatandaş, polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Daha önce benzer manzaraya birçok kez tanıklık eden mahalle sakinleri ise yaşananlardan sonra unutkan vatandaşa isyan etti.
Olay dün saat 23:00 sularında merkez Osmangazi ilçesi, Fatih Mahallesi 5.Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Çelik (47) iş çıkışında oturduğu evin anahtarını yanına almadığını fark etti. Eşinin evden uzak oturan annesinin yanına gittiğini hatırlayan Çelik, eve giremeyeceğini anlayınca polis ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin bulunduğu dar sokağa girmek için yaklaşık 30 dakika uğraştı. Unutkan vatandaşın yaşadığı binanın 3.katına merdivenle dayayıp vatandaşın ikametine girmesini sağladı. Evinde 3. katın balkonundan girdiği görülen vatandaşı ise mahalleli şaşkın gözlerle izledi.
Öte yandan bir ay içerisinde dördüncü kez evin anahtarını yanına almayı unutan Mustafa Çelik’i gören mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında unutkan komşuna karşı sitem ettiler.

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