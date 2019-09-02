Unutkan yolcular havalimanında 4 bin 525 eşya bıraktı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'nın dünyaya açılan kapısı Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 525 kayıp eşya bulundu. Bu eşyalardan 1015'i sahiplerine teslim edildi.

Kum- deniz ve güneş üçlemesinin merkezi, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bu yıl 16 milyon turist hedeflenen kente, 1 Ocak- 31 Ağustos arasında 193 ülkeden 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Özellikle yaz aylarında hava trafiğinin arttığı kentte, bu yılın 7 aylık bölümünde unutkan yolcular Antalya Havalimanı'nda 4 bin 525 eşya unuttu.

5 YIL SAKLANIYOR

Buluntu eşyalar havalimanı görevlileri tarafından kayıp eşya bürosunda tek tek kayıt altına alınıyor. Sahipleri tespit edilen eşyalar, dünyanın dört bir yanına kargoyla ulaştırılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar ise türüne ve özelliklerine göre 5 yıla kadar muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda alınmayan maddi değeri olan eşyalar ihaleyle satışa sunuluyor, maddi değeri olmayanlar ise imha ediliyor.