HABER

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Kadir Elban (69), idrar tutamama ve yanma şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Yıldırım tarafından tetkikler sonucu Elban’ın böbrek kanalında 28 santimetre stent olduğu, stendin etrafında ve mesanede taş oluştuğu fark edildi.

Dr. Yıldırım'ın hastaya sorması üzerine Elban’ın 7 sene önce Ankara’da bir hastanede bağırsaklarından ameliyat olduğu ve stent takıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Op. Dr. Yıldırım tarafından yapılan operasyonla unutulan stent ve etrafındaki taşlar alındı.

Hastanın 7 yıl önce bağırsak operasyonu geçirdiğini belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Bu işlem sırasında DJS stent uygulanıyor ve 1 ay içerisinde alınması gerekiyor. Bu stent bazen hekim veya hasta kaynaklı unutulabiliyor. Bu hastamızda da böyle bir talihsizlik olmuş.
7 yıl boyunca böbrekte ve kanalında kalmış. Bu süre zarfında böbreklerde ileri boyutta taşlaşma olabiliyor. Bu tür durumlarla dünyada ve ülkemizde karşılaşılabiliyor. Bu hastanın tedavisinde endoskopik ameliyatlar dizisi ile tek seansta taşsızlık sağladık ve stendi çıkardık.
İlk başta böbrek kanalındaki taşlar lazer ve pnömotik litotriptör (havalı sistem ile taş kırma işlemi) ile kırıldı. Takiben böbrek üst polündeki 7 santimlik taş, fleksibl renoskop ile kırıldı” dedi.

'7 YIL ÇOK CİDDİ BİR SÜRE'

'7 YIL ÇOK CİDDİ BİR SÜRE'
Mesanede de 8 santimlik bir taşın oluştuğuna değinen Op. Dr. Yıldırım, “Bunu küçük bir kesi ile çıkardık. Hastamızın genel durumu iyi ve takiplerimize devam ediyoruz. 7 yıl çok ciddi bir süre. Aslında 1 yıl bile geç denilecek bir zaman ama 7 yıl kalmış.
Hasta hem şanssız hem de şanslı. Böbreği tamamen kaybetmiş olabilirdik. Bazen bu durum ciddi enfeksiyon ataklarına yol açabilir. Böbreğin alınmasına kadar gider durumlara yol açabiliyor.
Böbrek fonksiyonlarına bir miktar etkilenme olsa da stendi çıkardığımız takdirde devam edebilecek düzeyde sağlıklı böbrek parenkimi vardı. Bu şekilde stendin çıkartılması hastanın tedavisi için yeterli” diye bilgi verdi.
Aşırı derece sızıntı ve idrarda yanma şikayeti ile geldiğini dile getiren Kadir Elban ise, “Ankara’da bunun farkına varmadılar. Hocamın sayesinde farkına varıldı. Taşları kırıp çıkardı. Hocama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ stent

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.