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'Unutkanlığın nedeni hormon eksikliği olabilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, insan vücudundaki bazı hastalıkların ve tiroit gibi hormonların eksikliklerinin de unutkanlığa yol açabileceğini belirtti ve unutkanlığın nöropsikiyatrik nedenlerini anlattı.

'Unutkanlığın nedeni hormon eksikliği olabilir'

KAYSERİ, (DHA) - PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, insan vücudundaki bazı hastalıkların ve tiroit gibi hormonların eksikliklerinin de unutkanlığa yol açabileceğini belirtti ve unutkanlığın nöropsikiyatrik nedenlerini anlattı. Dr. Karayağız, normal bir vaka gibi görünen bazı unutkanlıkların birçok nedeni olabileceğini söyledi.
Hafıza problemlerinin ortaya çıkması ve bunun bir sonucu olarak da unutkanlığın yaşanmasının genellikle vitamin eksikliği ve tiroit hormonu yetersizliği, ağır depresyon hali, ve alzheimer ve demans hastalığına bağlı olarak gerçekleştiğini ifade eden Kayseri Memorial Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Karayağız, "Unutkanlık, bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizlikleri ile vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca yaş ilerledikçe alzheimer ve demans gibi nöropsikiyatrik hastalıkların hem nedeni hem de sonucu olabilen unutkanlık, ağır depresyonda da kendini belli edebiliyor" dedi.
'UNUTKANLIK KAYNAĞINA GÖRE ARAŞTIRILMAKTADIR'
Psikiyatride unutkanlığın pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirten Uz. Dr. Karayağız, "Unutkanlık ile ilgili yapılan nöropsikiyatrik testler, hastalığın teşhisi konusunda önemli ipuçları verir. Beyin-davranış ilişkisi temelinde yapılan bu testlerle unutkanlığın nedeni belirlenmeye çalışılır. Bazen beyinden kaynaklanan unutkanlık, çoğu zamanda hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle unutkanlık kaynağına göre araştırılmaktadır" diye konuştu.

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