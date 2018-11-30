Unutkanlık nasıl giderilir? Unutkanlık sebepleri nelerdir?

Unutkanlık dikkate alınması gereken bir problem! Çünkü beyin uyarı sinyalleri veriyor olabilir. Unutkanlığı yenmenin en önemli yolunun hafızayı güçlendirmekten geçtiğini söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Zehra Duygu Ekmekçi Doğan, “Sosyal ilişkiler hem zihin faaliyetlerimizi arttırır hem de ruhsal sıkıntılarımızı hafifletir. Vaktinizin büyük bölümünü telefon ve bilgisayara değil sevdiklerinize ayırın. Her gün kolaya kaçıp hazır gıda yemeyin” uyarısında bulundu.

Unutkanlık denince çoğumuzun aklına ilk önce Alzheimer hastalığı (demans) gelir. Özellikle genç yaşta polikliniğine başvuran hastaların en büyük korkusu bu hastalığa yakalanmış olmaktır. Bazı istisna durumlar dışında genç yaşta Alzheimer görülme olasılığı çok düşüktür. Ancak bir hekim tarafından detaylı inceleme yapılması gerekir. Medical Park Gebze Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Zehra Duygu Ekmekçi Doğan, genç yaşta görülen unutkanlıkla ilgili önemli bilgiler verdi, uyarılarda bulundu.

EN BÜYÜK SORUN B12 EKSİKLİĞİ



Genç yaşta unutkanlığın en sık sebeplerinden birisi depresyondur. Unutkanlık şikâyetiyle başvuran hastada ilk olarak değerlendirilmesi gereken durum son zamanlarda hayatında bir zorlanma ya da uyku bozukluğu (aşırı uyuma veya uyuyamama), halsizlik, isteksizlik, çabuk öfkelenme, moral bozukluğu, heyecan, takıntı gibi depresyon belirtileri yaşayıp yaşamadığıdır. Bu şikâyetleri yaşayan kişilerde dikkat dağınıklığı, odaklanma problemleri olması nedeniyle unutkanlık şikâyeti de olacaktır. Bir başka unutkanlık sebebi endokrin hastalıklarıdır. Tiroid hormon bozukluğu (guatr), şeker hastalığı (diyabet) gibi hastalıklar iyi tedavi edilmezse unutkanlığa yol açabilir. Günümüzde hazır gıda tüketimi, yanlış beslenme ve yanlış uygulanan diyetler bazı vitamin ve minerallerin az ve yetersiz alımına bağlı olarak da özellikle gençlerde unutkanlığa sebep olabilir. B12 vitamin eksikliği toplumda en sık bilinen unutkanlık sebeplerinden birisidir.