Unutkanlık nasıl giderilir? Unutkanlık sebepleri nelerdir?

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİYİZ?



Unutkanlık kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda bozmaya başladıysa mutlaka detaylı olarak değerlendirilmelidir. Unutkanlık şikâyeti her durum için aynı gibi gözükse de bunama (demans) hastalığında farklı, depresyonda farklıdır. Bunama (demans) durumunda hasta yakınlarının en sık düşündüğü yanlışlardan bir tanesi hastanın eskiyi çok iyi hatırlayıp yeni olayları hatırlamadığını belirtmeleridir. Aslında bu bunama (demans) hastalığı için olağan bir durumdur. Hastalar yakın zamanda olan olayları kaydedememekte ancak eskiden yaşanmış (kayıt edilmiş) olayları beyin arşivlerinden kolaylıkla çıkarabilmektedirler.

HER GÜN AYNI ŞEYLERİ YAPMAYIN



Günümüzde her ne kadar hayatımızı kolaylaştırdığı için günlük işlerimizde teknolojiyi kullanmayı seçsek de hesap işlerini mümkün olduğunca akıldan yapmaya çalışmak, numara ezberlemek gibi kolay hafıza egzersizlerini yapmalıyız. Yoğun tempo içinde önemli şeyleri unutmamak için not defteri tutmak, hatırlatıcı alarm kullanmak da küçük unutkanlıklarımızı en aza indirecektir. Televizyon seyretmek, akıllı telefon ile zaman geçirmek gibi pasif aktiviteleri azaltıp çevremizdekilerle daha çok iletişim halinde olmalı ve daha çok olumlu paylaşımda bulunmalıyız. Sosyal ilişkiler hem zihin faaliyetlerimizi arttırmakta hem de ruhsal sıkıntılarımızı hafifleterek bellek işlevlerimizin korunmasında rol oynamaktadır. Hafızayı güçlendirmek için her gün yaptığımız işlerin dışında zaman zaman günlük rutinimizden çıkıp farklı aktiviteler yapmalıyız. Bulmaca çözmek, kitap okumak, her zaman kullandığınız yol yerine işe veya eve farklı bir yoldan gitmeyi denemek zihinsel aktivitelerimizi arttırabilir. Vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biri olan uykuyu da göz ardı etmemeliyiz. İyi bir uyku için ortalama 8 saat gerekir. Kaliteli uyku, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve beynin yeni öğrendiği bilgileri pekiştirmesini sağlar. İyi bir uyku için geç saatlerde çay/kahve tüketimi azaltılması ve uyumadan hemen önce akıllı telefona uzun süre bakılmaması önerilir.