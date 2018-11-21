Unutkanlık ne zaman masum, ne zaman tehlikeli?

BUNLAR MASUM OLANLAR



Kendiliğinden ya da düşünmekle bir süre sonra hatırlıyorsanız,

Unuttuğunuz durumları olayları daha sonra hatırlayabiliyor, anlatabiliyorsanız,

Sohbet sırasında bir an için, dikkatinizin dağılması ile ne hakkında konuştuğunuzu, konuşacağınızı unutuyorsanız,

Dilinizin ucuna geleni bir an için çıkaramıyor, istediğiniz kelimeyi bulmada zorlanmaya rağmen sohbeti sürdürebiliyorsanız,

Hatırlatıcı ya da liste kullanmak yararlı oluyorsa,

Ajanda kullanarak hatırlıyorsanız,

Kompleks bilgiyi tekrar unutuyorsanız,

Çok işiniz varsa, kafanız çok meşgulse, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız,

Unutunca rahatsızlık hissetmiyorsanız,

Öz bakımınız iyi, günlük yaşam aktivitelerinde becerikliyseniz,

Yaşlandıkça hatırlamak için daha uzun zaman gerekiyorsa,

Ara sıra gözlük, anahtar gibi sık kullandıklarınızı nereye koyduğunuzu unutup sonradan bulabiliyorsanız,

Ara sıra tanıdıklarınızın ismini unutuyor ya da kardeşinizin ismi yerine oğlunuzun ismini söylüyorsanız,

Ara sıra odaya neden geldiğinizi unutuyorsanız,