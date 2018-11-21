HABER

Unutkanlık ne zaman masum, ne zaman tehlikeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Stresli iş yaşamı, şehir içinde koşturmaca, trafik derken hepimiz pek çok şeyi unutuyoruz. Günümüzde gençler için de ciddi bir problem olan unutkanlık, beyindeki kesin hafıza ve geçici hafıza bölümlerindeki problemlerden kaynaklanıyor. Ama unutkanlık ne zaman ve hangi yaşta tehlikeli? Ne zaman masum? Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız unutkanlıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

Unutkanlık ne zaman masum, ne zaman tehlikeli?

BUNLAR MASUM OLANLAR

Kendiliğinden ya da düşünmekle bir süre sonra hatırlıyorsanız,
Unuttuğunuz durumları olayları daha sonra hatırlayabiliyor, anlatabiliyorsanız,
Sohbet sırasında bir an için, dikkatinizin dağılması ile ne hakkında konuştuğunuzu, konuşacağınızı unutuyorsanız,

Dilinizin ucuna geleni bir an için çıkaramıyor, istediğiniz kelimeyi bulmada zorlanmaya rağmen sohbeti sürdürebiliyorsanız,

Hatırlatıcı ya da liste kullanmak yararlı oluyorsa,

Ajanda kullanarak hatırlıyorsanız,

Kompleks bilgiyi tekrar unutuyorsanız,

Çok işiniz varsa, kafanız çok meşgulse, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız,

Unutunca rahatsızlık hissetmiyorsanız,

Öz bakımınız iyi, günlük yaşam aktivitelerinde becerikliyseniz,

Yaşlandıkça hatırlamak için daha uzun zaman gerekiyorsa,

Ara sıra gözlük, anahtar gibi sık kullandıklarınızı nereye koyduğunuzu unutup sonradan bulabiliyorsanız,

Ara sıra tanıdıklarınızın ismini unutuyor ya da kardeşinizin ismi yerine oğlunuzun ismini söylüyorsanız,

Ara sıra odaya neden geldiğinizi unutuyorsanız,

Tanıdık yerde bir an için hangi yöne gideceğinizde tereddüt yaşıyor ama kaybolmuyorsanız,

Muhakeme ve karar verme yetisini koruyorsanız tehlike yok demektir.

İŞTE ŞİMDİ TEHLİEKLİ

Çok iyi tanınan kişi ve yer isimlerini, iyi bilinen deneyimleri unutuyorsanız,

Bellek kaybına bağlı yaşanan problemleri tanımlama ve hatırlamada sorun yaşıyorsanız,

Kelimeleri sürekli unutuyor, yanlış/çarpık kullanıyor, aynı sohbette cümleleri ve hikayeleri tekrar tekrar anlatıyorsanız,

Hatırlatıcı ya da liste yapmak yarar sağlamıyorsa,

Aynı şeyi tekrar tekrar unutuyorsanız, konu ile ilgili diğer tüm bilgileri unutuyorsanız,

Normal günlük rutin, sıra aksıyorsa

Savunma, inkar etme, kişilik, davranış, duygu durum değişikliği yaşıyorsanız,

Öz bakım azalmışsa; özensiz kirli, lekeli giyim; öğün unutma ile kilo kaybı ya da unutup tekrar yemeyle kilo alma yaşıyorsanız,

Zaman olsa da hatırlayamıyorsanız,

Sık kullanılanları sık sık unutuyorsanız, nereye koyduğunuzu bulamıyorsanız,

Tanımada zorlanıyor, tanıyamama ya da isimleri hatırlayamama, sohbeti sürdürememe gibi sorunlar yaşıyorsanız,

Sık sık odaları karıştırıyorsanız,

Fatura ödeme, uygun giyinme gibi günlük basit işlerde zorlanıyorsanız,

Evde sokakta ve işte tek başına yapabildiğiniz şeyleri yapmakta zorlanıyorsanız, performansta fark edilir azalma, yardıma ihtiyaç durma varsa

İyi bilinen yerleri bulmada sorun yaşıyorsanız, kolay kaybolma, oryantasyonda bozulma varsa

Yanlış, yetersiz muhakeme, sosyal uygunsuz hareket, yanlış tercihlerde bulunma, problem çözme becerisinde sorun yaşıyorsanız,

Kronik uyku eksikliği, bozukluğu, kaygı, endişe durumu, kullanılan bazı ilaçlar, yetersiz beslenme, sistemik bazı hastalıklar da unutkanlıklara, konsantrasyon güçlüğüne yol açabilir. Altta yatan durumun düzeltilmesi, çoğu zaman bu sorunun giderilmesine yardımcı olur.Hem bu sorunların saptanması, hem de daha ciddi durumların ortaya çıkarılabilmesi için mutlaka profesyonel yardım alın.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyorBağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
unutkanlık stres

En Çok Okunan Haberler

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

Tekneler ağzına kadar dolu geldi! Zonguldak açıklarında 500 ton hamsi avlandı

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi

İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOAH nedir? KOAH nedenleri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl olur? KOAH öldürüyor!

KOAH nedir? KOAH nedenleri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl olur? KOAH öldürüyor!

Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor

Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi gerçekleştirilmezse kronikleşiyor!

Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi gerçekleştirilmezse kronikleşiyor!

Kışı sağlıklı geçirmek için 6 öneri! Haftada 2-3 gün...

Kışı sağlıklı geçirmek için 6 öneri! Haftada 2-3 gün...

Bağışıklık sistemi güçlendirmek için ne yapmalı?

Bağışıklık sistemi güçlendirmek için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.