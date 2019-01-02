Unutkanlık neden olur? Unutkanlık sebepleri nelerdir? Unutkanlık nasıl giderilir?

Psikiyatride unutkanlığın kaynağına göre araştırıldığını belirten Karayağız, “Psikiyatride unutkanlık kaynağına göre araştırılmaktadır. Unutkanlık ile ilgili yapılan nöropsikiyatrik testler, hastalığın teşhisi konusunda önemli ipuçları verir. Beyin-davranış ilişkisi temelinde yapılan bu testlerle unutkanlığın nedeni belirlenmeye çalışılır. Bazen beyinden kaynaklanan unutkanlık, çoğu zamanda hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir” dedi.

4 NEDENLE HAFIZADAKİ BİLGİLERİ HATIRLAYAMAMAK



Unutkanlığın kendini belli ettiği 4 hafıza problemini iyi bilinen bir adresi hatırlayamama, yön ve zaman algısının kaybolması, aynı soruyu ve konuyu tekrar tekrar sorma ve kişileri hatırlayamama olarak sıralayan Karayağız, unutkanlık nedenlerine dair şunları söyledi:

VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE TİROİD HORMONU YETERSİZLİĞİ



“Tiroit hormonu yetersizliği ile vitamin eksikliğinde (D ve B12 vitamini) unutkanlığın ortaya çıktığı belirlenmiştir.Vücuttaki B12 vitamin eksikliği son yıllarda bir sağlık sorunu haline gelmiştir. B12, sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresinin üretimi için gerekli bir vitamindir. Vücut tarafından üretilmeyen B12; kırmızı et, tavuk, balık, deniz ürünleri, karaciğer, süt ve süt ürünleriyle yumurtada yüksek miktarda bulunmaktadır. Bazı meyve ve sebzelerde de yer alan B12, vücutta eksikse dışardan takviye olarak verilmektedir. Bilinen 13 vitaminden biri olan D vitamininin eksikliğindede unutkanlık görülebilmektedir. İnsan vücudundaki D vitamininin bir kısmı balık, mantar, bazı sebzeler, yumurta, süt gibi hayvansal gıdalardan sağlanırken, büyük bir bölümü ise güneş ışınlarının senteziyle elde edilmektedir. “