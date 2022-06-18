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Unutkanlık, sinirlilik, uyku bozukluğu... Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

18.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı pençesi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası yeni bir kronik hastalık daha ortaya çıktı. Beyin sisi olarak adlandırılan hastalık Bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Unutkanlık, sinirlilik, uyku bozukluğu... Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi biterken yeni bir kronik hastalığın ortaya çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda 'beyin sisi' dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz” dedi.

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Koronavirüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'post Covid' adını verdikleri dönemde hastalarda önemli iki tane problemin ortaya çıktığını söyledi. Korona geçiren kişilerde ortaya çıkan problemlerden söz eden Prof. Dr. Özkaya, “Bu yaz pandemiyi bitirebiliriz demiştik. Halkımızın duyarlılığı sayesinde neredeyse sona geldik. Artık polikliniklerde ciddi akciğer tutulumu olan hastaları görmüyoruz. Korona artık normal grip virüsü gibi insanlar arasında devam ediyor. Geçmişte o dalga dalga gelen vakalar bittiği için acil durumunda dikkat eder duruma geldik. Geriye dönüp baktığımızda nasıl bir savaşın içinde olduğumuz daha iyi anladık. Bu dalga dalga gelen vakaların bitiminde sonra Covid atlatan insanlara odaklandık. 'Post Covid' dediğimiz dönemi değerlendiriyoruz. Hastalarda ciddi anlamda iki tane problemin olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrası stres bozukluğu ortaya çıktı. İnsanların içlerinde hala bir şey olacak korkusu var. Kötü bir haber alacak, başlarına kötü bir olay gelecek korkusu var. Kronik yorgunluk hali var. Hem psikolojik hem de mekanik etkilenme var. İnsanların özellikle elleri, kolları kalkmıyor. Bunun yanında 'beyin sisi' dediğimiz bir unutkanlık hali de ortaya çıktı. Özellikle dış dünyayı hatırlayamama, fazla algılayamama gibi bazı kronik problemler ortaya çıktı. Pandemi sonrası artık toplumda nasıl şeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalıklar varken pandemiyle birlikte yeni kronik hastalığımız var” diye konuştu.

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“KİŞİLERDE CİDDİ BİR STRES ORTAYA ÇIKTI”

Post Covid sonrası ortaya çıkan problemlerin kişilerde ciddi anlamda iş gücü kaybı yaptığını ifade eden Özkaya, “Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda beyin sisi dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanlar bu sorunlarla yaşamaya başladıkça bu sefer stresleri de artmaya başladı. Post pandemi stres bozukluğu dediğimiz sadece hastalığı geçirmekle değil bilişsel fonksiyonlarda kayıpların kişinin ciddi anlamda hayatını etkilediği için bunun da verdiği bir stres var. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybı yapıyor. İnsanlar günlük aktivitelerine konsantre olamıyorlar” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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