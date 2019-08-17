HABER

Unuttuğu cüzdanına pastane çalışanı sayesinde kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Gülnur Peker'in (35) çay içip ayrıldığı pastanede unuttuğu cüzdan, çalışan Mustafa Kocaemir (23) tarafından bulundu.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Gülnur Peker'in (35) çay içip ayrıldığı pastanede unuttuğu cüzdan, çalışan Mustafa Kocaemir (23) tarafından bulundu. İçinde bir miktar parayla kızının sağlık raporları bulunan cüzdanı teslim alan Gülnur Peker, Kocaemir'e teşekkür etti. İşletme sahibi ise Kocaemir'i cep telefonuyla ödüllendirdi.
Kumluca'nın Gödene Caddesi'nde dün bir pastaneye gelen Gülnur Peker, bir süre oturup çay içti. Peker ayrıldıktan sonra masayı kontrol eden pastane çalışanlarından Mustafa Kocaemir, cüzdan buldu. İçinde bir miktar para ve evrak olan cüzdanı alan Mustafa Kocaemir, kasaya teslim etti. Bir müddet beklendikten sonra sahibinin gelmemesi üzerine polise sahipsiz bir cüzdan bulunduğu haber verildi. Gelen ekipler cüzdanı alıp polis merkezine götürdü.
CÜZDANINI POLİS MERKEZİNDEN TESLİM ALDI
Bu sırada Gülnur Peker de cüzdanını kaybettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı incelemede cüzdanın Gülnür Peker'e ait olduğu belirlendi. Gülnür Peker'i telefonla arayan polis, cüzdanının bulunduğunu, polis merkezinden teslim alabileceğini söyledi. Merkeze gelen Gülnür Peker cüzdanını teslim aldı. Peker daha sonra cüzdanı bulan pastane çalışanı Mustafa Kocaemir ile polis merkezi önünde görüşerek, teşekkür etti.
'KIZIMIN KİMLİĞİ VE RAPORLARI VARDI'
Gülnur Peker, "Cüzdanımda 190 lira vardı. Değerli evraklarım ve en önemlisi şu anda rahatsız olan 9 yaşındaki kızım Belinay'ın kimliği ve sağlık raporları vardı. Tekrar kimlik ve rapor çıkarmam zaman alacaktı. Mustafa kardeşimin bu duyarlı davranışından dolayı kendisine ve emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.
Mustafa Kocaemir de "Bizim iş yerinde bu tarz unutmalar bazen oluyor. Biz de unutulan değerli ve değersiz ürünlerin sahiplerini bulmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Diğer yandan işletme sahibi Ali Argaç (49), cüzdanı bulan Mustafa Kocaemir'i teşekkür edip cep telefonuyla ödüllendirdi.

FOTOĞRAFLI

Unuttuğu cüzdanına pastane çalışanı sayesinde kavuştu

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri olduZonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu
Deprem konteyneri var ancak kullanımını bilen yok Deprem konteyneri var ancak kullanımını bilen yok 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da dev uygulama! Havadan ve karadan abluka

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı'nda arbede!

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildİ

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

Son dakika: Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.