Unuttuğu cüzdanına pastane çalışanı sayesinde kavuştu

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Gülnur Peker'in (35) çay içip ayrıldığı pastanede unuttuğu cüzdan, çalışan Mustafa Kocaemir (23) tarafından bulundu. İçinde bir miktar parayla kızının sağlık raporları bulunan cüzdanı teslim alan Gülnur Peker, Kocaemir'e teşekkür etti. İşletme sahibi ise Kocaemir'i cep telefonuyla ödüllendirdi.

Kumluca'nın Gödene Caddesi'nde dün bir pastaneye gelen Gülnur Peker, bir süre oturup çay içti. Peker ayrıldıktan sonra masayı kontrol eden pastane çalışanlarından Mustafa Kocaemir, cüzdan buldu. İçinde bir miktar para ve evrak olan cüzdanı alan Mustafa Kocaemir, kasaya teslim etti. Bir müddet beklendikten sonra sahibinin gelmemesi üzerine polise sahipsiz bir cüzdan bulunduğu haber verildi. Gelen ekipler cüzdanı alıp polis merkezine götürdü.

CÜZDANINI POLİS MERKEZİNDEN TESLİM ALDI

Bu sırada Gülnur Peker de cüzdanını kaybettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı incelemede cüzdanın Gülnür Peker'e ait olduğu belirlendi. Gülnür Peker'i telefonla arayan polis, cüzdanının bulunduğunu, polis merkezinden teslim alabileceğini söyledi. Merkeze gelen Gülnür Peker cüzdanını teslim aldı. Peker daha sonra cüzdanı bulan pastane çalışanı Mustafa Kocaemir ile polis merkezi önünde görüşerek, teşekkür etti.