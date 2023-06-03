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Unuttuğu telefonunu almak için evine geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu!

03.06.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de alkollü olduğu iddia edilen kişinin mutfakta çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen alkollü olduğu iddia edilen kişinin babası ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Unuttuğu telefonunu almak için evine geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu!

Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 737'inci Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 4 katlı apartmanın ikinci katındaki mutfak bölümünde bulunan ankastre ocağı yakmaya çalıştığı sırada yangına sebep oldu.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Alevler kısa sürede mutfağın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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KAYIPLARA KARIŞTI

Yangın sırasında da alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın evden ayrılarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangının çıktığı apartmanın önünde bekleyerek ekiplerin müdahale anını izledi.

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"TELEFONU UNUTTUM, EVDEN ALMAK İÇİN GERİ GELDİM... BAKTIM Kİ..."

Alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın babası Necati Akıncı, evinde unuttuğu telefonunu almak için köy yolundan geri döndüğünü belirterek, "Telefonu unuttum, evden almak için geri geldim. Baktım ki ev yanıyor" dedi.

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Eve girdiklerinde yangının devam ettiğini belirten itfaiye eri Ümit Bozbıyık, "İçeri girdiğimizde yangın devam ediyordu ankastrede. Su ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdük diğer odaları da yanmaktan kurtardık" diye konuştu.

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Evin yandığını görür görmez itfaiyeyi aradığını anlatan mahalle sakini Cihan Yılmaz, "Biz evde oturuyorduk. Ambulans seslerini duyunca çıktığımızda ikinci kattaki yangını gördük. Daha sonra itfaiyeyi aradık. İtfaiye müdahale etti ve yangın şu anda söndürüldü" ifadesini kullandı.

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Mahalle sakini Muzaffer Çam ise, "Buradaki evden dumanların çıktığını gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulansta geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndü. İyi ki evde kimse yokmuş Allah'a şükür" şeklide konuştu.

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(İHA)

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