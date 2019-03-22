Unutulan 28 santimlik ’stent’ 7 yıl sonra fark edildi

Elazığ’da bir hastadan, Ankara’da geçirdiği bir operasyon sonrası böbrek kanalında unutulan ve 7 yıl sonra fark edilen tamamen taşlaşmış 28 santimetrelik stent başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Kadir Elban (69), idrar tutamama ve yanma şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Yıldırım tarafından tetkikler sonucu Elban’ın böbrek kanalında 28 santimetre stent olduğu, stendin etrafında ve mesanede taş oluştuğu fark edildi. Dr. Yıldırım’ın hastaya sorması üzerine Elban’ın 7 sene önce Ankara’da bir hastanede bağırsaklarından ameliyat olduğu ve stent takıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Op. Dr. Yıldırım tarafından yapılan operasyonla unutulan stent ve etrafındaki taşlar alındı.

"7 yıl boyunca kalmış"

Hastanın 7 yıl önce bağırsak operasyonu geçirdiğini belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Bu işlem sırasında DJS stent uygulanıyor ve 1 ay içerisinde alınması gerekiyor. Bu stent bazen hekim veya hasta kaynaklı unutulabiliyor. Bu hastamızda da böyle bir talihsizlik olmuş. 7 yıl boyunca böbrekte ve kanalında kalmış. Bu süre zarfında böbreklerde ileri boyutta taşlaşma olabiliyor. Bu tür durumlarla dünyada ve ülkemizde karşılaşılabiliyor. Bu hastanın tedavisinde endoskopik ameliyatlar dizisi ile tek seansta taşsızlık sağladık ve stendi çıkardık. İlk başta böbrek kanalındaki taşlar lazer ve pnömotik litotriptör (havalı sistem ile taş kırma işlemi) ile kırıldı. Takiben böbrek üst polündeki 7 santimlik taş, fleksibl renoskop ile kırıldı” dedi.