Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- HAVA koşulları, ürün kalitesi ve yoğun kullanım gibi etkilerle ortalama 3 yılda sararan araç farları 100-150 lira aralığında bir maliyet ile temizlenerek tekrar güvenli hale getirilebiliyor. Işık gücünü kaybedip, gece görüşünü yüzde 60’a kadar düşüren araç farlarının tamamen değiştirilmesinin maliyeti ise bin lira ile 10 bin lira arasında. Periyodik olarak yapılan araç muayenesinden bu nedenlerle geçmeyen ya da kusurlu olarak geçen araçlar, trafikte diğer sürücüler ile yolcular için de tehlike arz ediyor.

Ülkemizdeki iklim koşulları, sürekli farların açık kalması, kullanılan otomobil parçalarının orijinal ya da yan sanayi olmasına göre değişiklik göstermekle birlikte dış yüzeyi ortalama 3 yılda sararan farların aydınlatma gücü ciddi anlamda düşüyor. Far temizliği sektöründe çalışan İlker Kirişçiler, "Türkiye araç farları şartlarında ortalama 3 senede sararıyor. Yağmur, kar ve güneş etkenlerin başında geliyor. Bu sararma sonucunda farın aydınlatma performansı yüzde 60 azalabiliyor. Bu durum gece sürüşlerinde hem kendimizi, hem diğer sürücü ve yolcuları, hatta yoldan geçen görülmesi zor hayvanlar için ciddi tehlike oluşturuyor" dedi.

BİN LİRAYA DEĞİŞİM, 100 LİRAYA TEMİZLİK

Aydınlatma performansı azalan farların ya değiştirilmesi ya da temizlenmesi gerektiğini belirten Kirişçiler, "Bu farları değiştirmek istediğimizde bin lira ile 10 bin lira gibi bir maliyet karşımıza çıkıyor. Biz en düşük maliyetin onda biri fiyatına farları ilk günkü haline çevirebiliyoruz. Çin'de geliştirilen özel bir teknoloji ile farların yüzeyi temizlendikten sonra kimyasal buharıyla işlem 2-3 dakikada tamamlanıyor. Yani farlarla ilgili oluşan tehlikeler, muayene sorunları küçük fiyatlarla 2-3 dakikada giderilebiliyor" şeklinde konuştu.