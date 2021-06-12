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  4. Unutulan çanta polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar, operasyonu gözlerini ayırmadan izledi

Unutulan çanta polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar, operasyonu gözlerini ayırmadan izledi

12.06.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas kent meydanında unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Çevrede bulunan meraklı vatandaşlar ise olayı film izler gibi seyretti.

Unutulan çanta polisi alarma geçirdi! Vatandaşlar, operasyonu gözlerini ayırmadan izledi

Edinilen bilgilere göre olay, tarihi kent meydanında gerçekleşti. İnsan trafiğinin yoğun olduğu bölgede atık malzeme kutusunun üzerindeki kadın çantası paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bomba şüphesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden tahliye etti. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada olay yerine çantanın sahibi olduğu düşünülen bir vatandaş geldi. Genç kadın polis ekiplerine çantayı unuttuğunu bildirdi.

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GÖZLERİNİ AYIRMADAN İZLEDİLER

Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından çanta ip yardımıyla kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını film izler gibi seyretti. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çantanın polis ekiplerince teslim alınarak incelemelerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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Öte yandan tarihi kent meydanında şüpheli çantanın polis ekiplerince kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar derin bir nefes aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Sivas
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