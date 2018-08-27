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Unutulan, para dolu cüzdanın sahibini sosyal medyadan buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki kafeteryanın sahibi Sim Öz, işyerinin tuvaletinde bulduğu ve içerisinde 6 bin 400 TL para olan cüzdanın sahibini, sosyal medyada arayıp buldu.

Unutulan, para dolu cüzdanın sahibini sosyal medyadan buldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki kafeteryanın sahibi Sim Öz, işyerinin tuvaletinde bulduğu ve içerisinde 6 bin 400 TL para olan cüzdanın sahibini, sosyal medyada arayıp buldu. Öz, cüzdanı sahibine teslim etti.
Özel şirkette yönetici olarak çalışan Serap Polat (39), mesaisinin bitiminde Mavişehir Mahallesi'nde bulunan kafeteryaya yemek yemek için gitti. Polat, yemeği yedikten sonra makyajını tazelemek için girdiği tuvalette cüzdanını düşürdü. Durumu fark etmeyen Polat, evine gitti. Bir süre sonra tuvaletleri kontrol etmek için gelen işyeri sahibi Sim Öz, cüzdanı gördü. Bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Öz, kimse gelmeyince cüzdanı açtı. Cüzdanın içinden çıkan kimlikteki isim ve soy isimle sosyal medyada arama yapan Öz, 3 saat sonra cüzdanın sahibini buldu ve durumdan haberdar etti. Kısa süre sonra kafeye gelen Polat, içerisinde 6 bin 400 TL nakit para olan cüzdanını Öz'den teslim aldı.
Kafeteryada bu tür eşya unutma olaylarına alışık olduğunu belirten Öz, "Genelde gelip kendileri alıyorlar ancak bu sefer kimse gelmeyince ben aramak zorunda kaldım. Nitekim de buldum ve teslim ettim. Düşüren arkadaş da zaten fark etmemiş. Ben onu bulmasaydım cüzdanına kavuşması biraz süre alırdı" dedi.

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Unutulan, para dolu cüzdanın sahibini sosyal medyadan buldu

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