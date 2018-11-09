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Unutulan sokak oyunlarını oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ekranla değil akranla büyüsün çocuklarımız" projesi kapsamında 118 anaokulu öğrencisi ve 200 veliye unutulmuş sokak oyunları oynatıldı

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ekranla değil akranla büyüsün çocuklarımız" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, İl Özel İdaresi Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve velilere topaç çevirme, çelik çomak, seksek, mendil kapmaca, beş taş, dokuz taş, yakan top, köşe kapmaca gibi eski sokak oyunları oynatıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle çocukların ekranlara bağımlı hale geldiğini söyledi.

Bahçivan, bu tür etkinliklerle çocukların bir birleriyle daha sağlıklı iletişim kuracağına değinerek, "Çocuklarımız öğrencilerimiz, telefon, tablet, bilgisayar gibi çağımızın getirdiği teknolojik yeniliklere bağımlılık derecesinde yönelerek esas bulundukları çağda yaşamaları gereken çocukluklarını unutuyorlar." dedi.

İl Özel İdaresi Anaokulu Müdürü Nurdan Kayalar ise çocukların teknolojiyi iyi öğrenmeleri, fakat bağımlılık derecesinde oyun hastalığına kapılmaması gerektiğini söyledi.

Çocukların dijital oyunların yanında eski oyunları da öğrenmelerinin kişisel gelişimleri için daha faydalı olacağına vurgu yapan Kayalar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza geçmişte oynadığımız dokuz taş, beş taş, sek sek, halat çekmece, topaç çevirme gibi oyunları okulumuzun bahçesinde müzik eşliğinde tekrar eğlenerek çalıştık. Çocuklarımız çok eğlendi çok heyecanlıydılar fakat burada asıl eğlenen velilerimiz oldu. Çünkü yıllardır devam eden unuttuğumuz oyunları tekrar hatırladık. Bu çocuklarımız teknolojiye doğan çocuklar. Teknolojiyi nasıl kullanacaklarını rehberlik eşliğinde öğrenirken eski psikomotor gelişmelerini geliştiren oyunları da unutmamaları gerektiğini düşünüyorum."

Velilerden Nurhan Doğan da çocuklarının teknoloji bağımlılığından kurtulması için bu tür çalışmaların aileleri mutlu ettiğini belirterek, "Çok keyifli çok eğlenceli, devamını diliyoruz. Çocuklarımızı teknolojiden biraz daha uzaklaştırıp daha fazla sokak oyunları oynamaları bir anne olarak beni mutlu ediyor." dedi.

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