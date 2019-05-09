Unutulmaya yüz tutan enstrümanları geleceğe taşıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Türkiye'yi il il gezerek kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanları arayan Emrah Kaya, bulduğu müzik aletlerini yeniden yaparak geleceğe taşıyor. Müzik öğretmeni ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı Kaya, küçük yaşlardan beri enstrümanlara ilgi duyduğunu söyledi. Bağlama çalarak müzik hayatına başladığını anlatan Kaya, bu ilgisini kaval ve neyle sürdürdüğünü belirtti. Kaya, üniversiteyi bitirdikten sonra Doğu Karadeniz'de müzik kültürü üzerine yüksek lisans tezi için araştırmalara başladığını ifade ederek, "Bu araştırmam esnasında hiç görmediğim enstrümanlarla karşılaştım. Sonra bu enstrümanları yapan kişiden almaya başladım. Yapanların az olduğunu görünce kendim yapmaya karar verdim." dedi. Tezin bitiminin ardından da araştırmalarına devam ettiğini aktaran Kaya, "Bazı kaynakları araştırdım, önemli çalgı yapımcılarına danıştım. İnsanlara sora sora enstrümanları bulmaya çalıştım. Kaynaklarla da teyit edince enstrümanlar ortaya çıktı. Çalışma böyle devam etti." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü 23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton

Kaya, yaklaşık 10 yıldır müzik aletlerini araştırdığını kaydederek, sanatın ölmemesi, kültürün kaybolmaması için çalıştığını dile getirdi. Türkiye'nin farklı illerini dolaştığını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaybolmuş enstrümanlar üzerine Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasında çok gezindim. Yaklaşık 25 ili epey gezdim, oralarda insanlarla sohbet ettim. 'Bu çalgı burada var mıdır? Yok mudur?' Sordum. Gerekirse dağlarda çobanlarla konuştum, musiki cemiyetlerinde bu işi icra eden insanlarla görüştüm." Kaya, asıl hedef noktasının Doğu Karadeniz olduğuna işaret ederek, "Bu bölgede hangi enstrüman var, bilirim. Örneğin Giresun ve Rize'de kullanılan 'zıpcuk' çalgısı, bunu insanlar yürüyüş esnasında çalarlarmış. Eski savaş borusu dediğimiz 'nefir' çalgısı, sığır boynuzu ve sipsi birleşiminden yapılan 'çimon' çalgısı var, Gümüşhane'de 'gevreyik düdüğü' var." dedi. - "Müzik aletini de kendim yapıyorum" Bugüne kadar kaybolmaya yüz tutmuş 15 enstrüman tespit ettiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti: