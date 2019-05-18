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Unutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

ANADOLU'nun kaybolmaya yüz tutmuş kilim motifleri, Muğla'nın Ula İlçesi’nde açılan kurslara katılan kadınlar sayesinde geleceğe taşındı.

Unutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- ANADOLU'nun kaybolmaya yüz tutmuş kilim motifleri, Muğla'nın Ula İlçesi’nde açılan kurslara katılan kadınlar sayesinde geleceğe taşındı. Kursiyerler, meslek öğrenmenin yanı sıra aile ekonomisine de katkı sağladı.
Muğla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Ula Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde, dokuma kültürünün yaşatılması için Ula'nın Kızılağaç Mahallesi'nde kurs açıldı. 5 Nisan- 13 Haziran arasında açık kalacak kursa katılan 15 kadın kursiyer hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR tarafından günlük olarak 40 lira ödeme alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. İŞKUR'un Kızıağaç'taki Ek Hizmet binasında kurulan tezgahlarda kadınlar, haftanın 5 günü günde 6 saat boyunca kilim dokumasını öğreniyor.
YÖRESEL DESENLERİN YAŞATILMASI İÇİN UĞRAŞILIYOR
Kurs öğreticisi Ayşen Tekin Açık, "Günümüzde kilim dokumacılığı bitmek üzere. Biz bunun yaşatılması için uğraş veriyoruz. Kursiyer arkadaşlarımız yöresel desenlerimizin yanı sıra kendi istedikleri motifleri de dokuyor. Burada yeni dostluklar kuruluyor. Arkadaşlarımız kilimin yanı sıra heybe, seccade, yolluk, duvar süsleri, çanta ve cüzdan eşyaları da dokuyor. Kursumuza her yaş grubundan katılım var. Kadınlarımız bir şeyler üretmekten çok mutlu" dedi.
Kursiyerlerden 60 yaşındaki Berrin Duman, "Ankara'da özel sektörde çalışıyordum. Emekli olduktan sonra Kızılağaç'a yerleştim. Kilim dokuma meşakkatli ve sabır isteyen bir iş. Dokuyup ortaya desenler çıkınca çok mutlu oluyorum. Günümüz güzel geçiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Aydın ise, üretken ve nitelikli elemanlar kazandırmayı amaç edindiklerini belirterek, "Muğla'nın tanıtımına katkı sağlamak için dokuma kurslarına sürekli destek veriyoruz. Amacımız, bölgemizde var olan kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Unutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyorUnutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyorUnutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyorUnutulmaya yüz tutan motifler gelece taşınıyor

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