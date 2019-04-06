Unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

Şanlıurfa mutfağının sadece kebap ve tepsi yemeklerinden mevcut olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirten Açanal, yöresel yemek kursuna, çalışan ve göç ederek burada yaşamaya başlayan kadınların yanı sıra evlenecek kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kurs sorumlusu ve yemek eğitmeni Ayşe Açanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ve yapılması zor yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendine özgü mutfağıyla öne çıkan tarihi kentte, çiğ köfte, yumurtalı köfte, borani, ağzı açık, semsek yemeklerinden bostana salatasına ve şıllık tatlısına kadar çok sayıda lezzetin gelecek kuşaklara aktarımı için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

YASİN DİKME - Zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettiren Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel yemekler, kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Ayşe Açanal, yemeklerin toplumların kültürünü yansıttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Amacımız yöresel yemekleri insanlara tanıtmak. Şanlıurfa'da yemeklerin sadece kebap ve tepsiden oluşmadığını, kent mutfağında tencere yemeklerinin de bulunduğunu göstermek istiyoruz. Bunun yanında amacımız yöresel yemekleri bilenlerin devam ettirmesi, bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak. Kursa gelen kadın kursiyerlerimiz çok istekli, burada öğrendiklerini gittikleri yerlerde yaparak tanıtıyorlar. Böylelikle yöresel yemeklerimiz kadınlarımızın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kursumuz çalışan kadınlar için hafta sonu, ev hanımları için de hafta içi devam ediyor."

- "Kurs sayesinde çok güzel şey öğrendim"

Kursiyerlerden öğretmen Nehir Polat da 5 yıl önce Adana'dan gelerek Şanlıurfa'ya yerleştiğini ve yemeklerin çok ilgisini çektiğini belirtti.

Urfa yöresel yemeklerinin çok farklı lezzete sahip olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

"Kursa katıldığım için çok mutlu oldum. Dışarıda yöresel yemekleri yiyebiliyorduk fakat nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi değildim. Kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Buradaki yemekleri memleketimin, Adana'nın yemeklerine uyarlıyorum ve çok değişik tatlar elde ediyorum. Buradaki yöresel yemeklerin gittiğim yerlerde tanıtımını yapıyorum. Bizler Şanlıurfa'nın gönüllü turizmin elçileriyiz."