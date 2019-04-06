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Unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettiren Şanlıurfa'da kadınlar, unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri yapmayı öğreniyor - Yemek eğitmeni Ayşe Açanal: "Amacımız yöresel yemekleri bilenlerin devam ettirmesini, bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak" - Kursiyer Gülcan Akbıyık: "Misafirlerimize öğrendiğimiz yöresel yemekleri ikram edip tanıtımı yapıyoruz, çok beğeniliyor"

YASİN DİKME - Zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettiren Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel yemekler, kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Kendine özgü mutfağıyla öne çıkan tarihi kentte, çiğ köfte, yumurtalı köfte, borani, ağzı açık, semsek yemeklerinden bostana salatasına ve şıllık tatlısına kadar çok sayıda lezzetin gelecek kuşaklara aktarımı için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Mutfak Müzesi'nde yöresel yemekler kursları düzenleniyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler, öğrendikleri lezzetleri gittikleri yerlerde tanıtıyor.

Kurs sorumlusu ve yemek eğitmeni Ayşe Açanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ve yapılması zor yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa mutfağının sadece kebap ve tepsi yemeklerinden mevcut olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirten Açanal, yöresel yemek kursuna, çalışan ve göç ederek burada yaşamaya başlayan kadınların yanı sıra evlenecek kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Ayşe Açanal, yemeklerin toplumların kültürünü yansıttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Amacımız yöresel yemekleri insanlara tanıtmak. Şanlıurfa'da yemeklerin sadece kebap ve tepsiden oluşmadığını, kent mutfağında tencere yemeklerinin de bulunduğunu göstermek istiyoruz. Bunun yanında amacımız yöresel yemekleri bilenlerin devam ettirmesi, bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak. Kursa gelen kadın kursiyerlerimiz çok istekli, burada öğrendiklerini gittikleri yerlerde yaparak tanıtıyorlar. Böylelikle yöresel yemeklerimiz kadınlarımızın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kursumuz çalışan kadınlar için hafta sonu, ev hanımları için de hafta içi devam ediyor."

- "Kurs sayesinde çok güzel şey öğrendim"

Kursiyerlerden öğretmen Nehir Polat da 5 yıl önce Adana'dan gelerek Şanlıurfa'ya yerleştiğini ve yemeklerin çok ilgisini çektiğini belirtti.

Urfa yöresel yemeklerinin çok farklı lezzete sahip olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

"Kursa katıldığım için çok mutlu oldum. Dışarıda yöresel yemekleri yiyebiliyorduk fakat nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi değildim. Kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Buradaki yemekleri memleketimin, Adana'nın yemeklerine uyarlıyorum ve çok değişik tatlar elde ediyorum. Buradaki yöresel yemeklerin gittiğim yerlerde tanıtımını yapıyorum. Bizler Şanlıurfa'nın gönüllü turizmin elçileriyiz."

Sivaslı kamu çalışanı Gülcan Akbıyık da Şanlıurfa'nın yemeklerinin et ağırlıklı olduğunu ifade etti.

Akbıyık, kente özgü yemeklerin çok lezzeti olduğunu dile getirerek, "Kendisine has özel yemekleri var. Bu yemek kültürün bitmemesi gerekiyor. Buranın 600'e yakın yöresel yemeğinin bulunduğu öğrendim. Her biri birbirinden güzel. Bizlerde bu tür lezzetlerin yaşaması için çabalıyoruz. Misafirlerimize öğrendiğimiz yöresel yemekleri ikram edip tanıtımı yapıyoruz, çok beğeniliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Şanlıurfa mutfağı yöresel yemekler

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