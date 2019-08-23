Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Ankaralılarla buluşuyor

Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni’nin açılışını, Altındağ Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Balcı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran birlikte gerçekleştirdi.

23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sürecek olan Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Şöleni’ne şehir içi ve şehir dışından birçok sanatkar usta katılım sağlayarak ürünlerini sergileyecek.

Şölene katılım sağlayanlara teşekkürlerini ileten Başkan Asım Balcı, “Tarihimizin kültürümüzün önemli ögeleri bugün inşallah burada açacak olduğumuz şölenle burada yaşatılmış olacak” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bugün gerçekten Ankara’nın en önemli ve Ankaralının nefes aldığı mekanlardan birinde geleneksel el sanatlarımızın 1 hafta boyunca çok önemle sergileneceği bir serginin açılışı nedeniyle bir aradayız. El sanatlarımız geçmişten gelen bir güzelliğimiz hepimizin yaşatması lazım koruması ve geleneksel hale getirmesi lazım aslında bundan sonraki nesillere de aktarmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Malzemeler tamamen doğal ve yüzde 100 pamuklu“

Şölene Tokat’tan katılan baskı yazma ustası Ahmet Turan Yaşın mesleğin üçüncü neslini icra ettiğini belirterek, “Her yörede kullanılan ve desenleri ve renkleri itibari ile yöreyi temsil eden yazma şekli vardı. Şimdi günümüzde örtünme ihtiyaçlarını eşarp ve benzeri ürünler karşıladığından dolayı fabrikaların bastığı ürünler bizim yaptığımız ürünlerin değerini aştı ve onlarla bizim rekabetimiz söz konusu değil çünkü daha ucuza mal ediyorlar. Biz de mesleğimizi günümüzde kullanılan ürünler üzerine empoze edip, kıyafet, şal, fular ve aynı şekilde yazma şeklinde çalışıyoruz. Kullandığımız malzemeler tamamen doğal ve yüzde 100 pamuklu, ince kalın farklı kumaşlardır ama tamamen pamuklu ürünler dokutuyoruz özellikle. Polyester veya elyaftan bir yazma vücuda birçok zarar verir kullanan için alerji yapar. Ama yüzde 100 pamuklu bir üründe hiçbir şekilde insanların ne vücuduna ne de tenine zarar vermez. Ayrıca baskıda kullandığımız materyallerde ıhlamur ağacını oyup kalıplarımızı desenlerimizi o şekilde çıkarıyoruz. Özellikle ıhlamur ağacının olmasının sebebi oyuma uygun yumuşak bir ağaçtır yani istediğimiz şekli verebiliyoruz. Ama yumuşak olmasına rağmen kırılma, yılma yamulma gibi bir şey kesinlikle yapmaz. Elimde belki 100 - 150 yıllık kalıplar var yani bilinçli bir şekilde vurup kırmadıktan sonra kalıplarda herhangi bir şey olmaz” diye konuştu.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarıyım“

5 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır faal olarak çalıştığını belirten Yaşın, “Yaptığımız ürünlere talep çok fazla bilmeyenler biraz çekimser davransa da ürünleri alıp kullananlar ürünün rahatlığını bildiği için devam ediyorlar ve aranan biri haline geldim. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarıyım Bakanlık belge verdi. Yurt dışı ve içerisinde birçok etkinliklere katılıp mesleğimizi tanıtıp devam etmeye çalışıyoruz. Özel istek de oluyor kendi desenlerini gönderiyorlar, müşterinin isteğine göre de çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Şölene Siirt’ten katılan ve El Dokuma Tiftik Battaniyesinin baba mesleği olduğunu belirten Mesut Harman, “Yaklaşık 40-45 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Ham maddesini bizim köylü kesimden keçi ve koyunlardan alıyoruz. Bizim orada atölye bölümümüz var, hallaç ve ip bükme bölümümüz falan var oradan tezgahımıza alıp dokuyoruz. Şehir içi ve şehri dışından talepler oluyor. Ülke dışına gönderdiğimiz ürünlerimiz de oluyor bazen de fuarlara katılıyoruz” dedi.