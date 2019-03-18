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Unutulmaya yüz tutmuş lezzetler gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler hazırlanıp ikram edildi - Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik: - "Amacımız eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fast fooda karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler usta aşçılar tarafından hazırlanıp konuklara ikram edildi

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte ustalar, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerden olan keledoş, ekşili çılbır, kadesürk, kavut, acem köftesi, ayvalı, kavurmalı sengeser, çirişli bulgur pilavı, dutlu, armutlu kavut, ayran, erişte aşı ile erik, karışık meyve ve bostan kuru kabak tatlısını yaptı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a doğal ve yöresel ürünlerle yemek yapmak ve bu lezzetlerin tanıtımı için geldiklerini söyledi.

Yemekler hakkında bilgi veren, ürünlerin dağlarda yetişen otlardan yapıldığı için sağlık değerinin yüksek olduğunu aktaran Geyik "Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptık. Amacımız eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fast fooda karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş de akademi ve özel sektörü bir araya getirerek, kaybolan lezzetleri ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Ateş, şef Ali Geyik'in köy köy dolaşarak unutulan tatları yeniden yaşatmaya çalıştığını ve buna ilişkin kitap hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda gurme turizmi dünyaya yayıldı. Diyarbakır'ın da bu kapsamda ulaşması gereken noktaya gelmesini hedefliyoruz. Diyarbakır'a ait olan yöresel bazı yemek ve tatlıların coğrafi işaretlerini almaya çalışıyoruz. Üniversite olarak diğer kurumlara destek veriyoruz. Diyarbakır kadayıfının coğrafi işaretinin alınması için çalışma yaptık ve bunu sağladık. Şimdi ise ciğer ve perdeli ciğer için çalışma başlattık."

Etkinlikte usta ellerde hazırlanan lezzetlerin sunumu gerçekleştirilip, yemekler misafirlere ikram edildi.

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