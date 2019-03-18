Unutulmaya yüz tutmuş lezzetler gün yüzüne çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler usta aşçılar tarafından hazırlanıp konuklara ikram edildi

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte ustalar, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerden olan keledoş, ekşili çılbır, kadesürk, kavut, acem köftesi, ayvalı, kavurmalı sengeser, çirişli bulgur pilavı, dutlu, armutlu kavut, ayran, erişte aşı ile erik, karışık meyve ve bostan kuru kabak tatlısını yaptı.

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a doğal ve yöresel ürünlerle yemek yapmak ve bu lezzetlerin tanıtımı için geldiklerini söyledi.

Yemekler hakkında bilgi veren, ürünlerin dağlarda yetişen otlardan yapıldığı için sağlık değerinin yüksek olduğunu aktaran Geyik "Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptık. Amacımız eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fast fooda karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır." dedi.