HABER

Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde unutulmaya yüz tutan nakışlar sergilendi.Kent Konseyi bünyesindeki Sosyal ve Kültürel İşler Çalışma Grubu’nun eylül ayında açtığı ve 55 kursiyerin iştirak ettiği iğne oyası, tel kırma ve muhtelif işler kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde unutulmaya yüz tutan nakışlar sergilendi.
Kent Konseyi bünyesindeki Sosyal ve Kültürel İşler Çalışma Grubu’nun eylül ayında açtığı ve 55 kursiyerin iştirak ettiği iğne oyası, tel kırma ve muhtelif işler kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Emekli Astsubaylar Derneği Lokali’nde 13 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak sergide, kursiyerlerin el emekleri olan unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıkarıldı. Sergi açılışına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Kent Konseyi Başkanı Soyer Kazancı ve kursiyerler katıldı. Geçen sene açılan iğne oyası kursuna bu yıl ilginin artarak özellikle kırsal kesimden açılması için başvuruların olduğunu anlatan Tümay Erim Öztan, özellikle Mirzaoba, Çepni ve Esence mahallelerinden kurslara katılanlar olduğunu, iğne oyasının yanı sıra Bartın yöresine ait tel kırma ile kırkyama gibi muhtelif işler kurslarına ilgi olduğunu söyledi.
Kursiyerlerin el emeklerini tek tek inceleyen Kaymakam Faik Oktay Sözer ise, bu tür kursların meslek edinmek ve yeni beceri kazanmak isteyenler için fırsat olduğunu belirterek, kursların öğreticisi ile kursiyerlere ve konsey yöneticilerine teşekkür etti.

Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıktı

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden önce bir kez daha düşünün
Ek fotoğraf // Dink Cinayeti'nde Muammer Güler tanık olarak dinlendiEk fotoğraf // Dink Cinayeti'nde Muammer Güler tanık olarak dinlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.