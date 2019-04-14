HABER

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan şapkacılık mesleğini sürdüren Ömer Günhan, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi.Şuhut’ta Ömer Günhan, 1965 yılında çırak olarak başladığı şapkacılık mesleğini devam ettiriyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan şapkacılık mesleğini sürdüren Ömer Günhan, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi.
Şuhut’ta Ömer Günhan, 1965 yılında çırak olarak başladığı şapkacılık mesleğini devam ettiriyor. 55 yıldır mesleğini sürdüren sanatkar Günhan, mesleğin yaşaması için var gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Küçük bir dükkânda şapka imalatı yapan Günhan, uzun zamandır kendi imkanlarıyla mesleğini sürdürdüğünü ve malzeme sıkıntısının olduğunu söyledi. Günhan, "1965 yılında çıraklık ve kalfalık dönemim başladı. 5 yıl gibi bir zaman geçti aradan da kendim dükkan açtım. O günden beri de kendim çalışıyorum. Bu şapka 13 parça, 13 defa elden geçiyor. Malzeme temininde sıkıntı var, dışarıdan buluyoruz malzemeyi. Mümkünse İstanbul’dan alıyoruz malzemeyi. Bizim meslekte çırak yetiştirilmiyor. Çırak yetiştirilmesi lazım’’ dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.