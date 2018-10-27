Unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler sergilendi

ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulan ve yapılmayan mahalli yemeklerin tekrar yapılarak günümüze kazandırılması için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Yöresel lezzetleriyle bilinen kentte, son yıllarda oldukça popüler hale gelen ve yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarını belirlemede etkin rol oynayan aralarında kazan kebabı, frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumbar, keşkek, basalla gibi 120 ürün, Balıklıgöl'deki ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından yürütülen "Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi" kapsamında, çok sayıda yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi'nde sergilendi.

Dokuz ay süren eğitimler sonucunda kursiyerlerin hazırladığı, Urfa mutfağına ait 120 çeşit yemeği, bugün ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktaran Üzümcü, şunları kaydetti:

"İki yıldır devam eden "Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi" var. Buradaki amaç hem yöresel yemeklerin yaşatılması, ikincisi ise bu sayede istihdam oluşturmak. Günümüzde bu yemeklerin birçoğu artık yapılmıyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz, çünkü dünyada gastronomi çok önemli bunun turizmi yapılıyor. Bizde bu sayede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sergiyi burada yapmamızın nedeni bugün Balıklıgöl çok kalabalık binlerce insan burayı gezmeye geliyor. Bizde yemeklerimizi insanlara tanıtmak istiyoruz."

Balıkesir'den kente gelen ziyaretçilerden Sema Yıldız ise Şanlıurfa'nın yemeklerini çok merak ettiğini belirterek, burada gördüğü lezzetlerin isimlerini ilk kez duyduğunu aktardı.

Saat 17.00'ye kadar sürecek program kapsamında kentin tescilli lezzetlerinden çiğ köfte de yoğrularak ziyaretçilere ikram edilecek.

