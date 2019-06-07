Unutulmayan türkülerin şairi: Abdurrahim Karakoç

"Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 7 Nisan 1932 tarihinde dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti. Kıt imkanlara, kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam, 'Özlenecek neresi var?' diyebilirler, ama ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gittiler."

Usta şair, gençlik yıllarıyla şiire olan ilgisine dair bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Küçük yaşlarından itibaren şiire ilgi duyan Karakoç, 1958'de Elbistan Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı.

Balcı Fakı olarak tanınan dedesi Mehmet Efendi de halk şiirleri söyleyen Karakoç'un, annesi Fadime Hanım ve hece vezniyle halk şairleri tarzında şiirler yazan babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu.

Türk şiirine ve halk müziğine kazandırdığı eserlerle toplumun geniş bir kesimine ulaşan Karakoç, eserlerinin yanında kişiliğiyle de hatırlanmaya devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 7. yılında yad ediliyor.

- Emekli olduktan sonra Ankara'ya yerleşti

Karakoç, emekli olduktan sonra yerleştiği Ankara'da şiir çalışmalarının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı.

İlk şiirleri Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlanan şiirin büyük ustası, birbirinin devamı olan yirmi iki şiirinden meydana gelen "Hasan'a Mektuplar" isimli eseriyle tanınmaya başladı.

Karakoç, daha sonra beş şiirden oluşan "Hasan'dan Gelen Mektup", sekiz şiirden oluşan "Haberler Bülteni", yedi şiirden oluşan "Vatandaş Türküsü" ve beş şiirden oluşan "Masal" adlı çalışmalara imza attı.

"Mihriban", "Saati Yok Eremi Yok (Ben Hep Seni Düşünürüm)", "Anadolu Sevgisi", "Zikrullah", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Bayramlar Bayram Ola", "İsyanlı Sükut" ve "Tut Ellerimden"in de arasında bulunduğu şiirleri kaleme aldı.

Yazdığı şiirlerden dolayı hakkında çok sayıda dava açılan Karakoç, kendisine isnad edilen bütün suçlamalardan aklandı.

Şiirleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinde, Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde yayımlandı.