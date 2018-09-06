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ÜNVER KRİTİK SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİ YÜRÜTÜYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Halil İbrahim Ünver hastanede hayatını kaybetti.

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Halil İbrahim Ünver hastanede hayatını kaybetti.
Halil İbrahim Ünver, OTOKAR'ın yönetim kurulu başkanvekiliydi. Ünver, OTOKAR bünyesindeki kritik savunma sanayi projelerini yürütmekteydi.

Görüntü Dökümü:
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-Ünver'in arşiv görüntüleri

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