HABER

Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 01:47 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Hülya Polat ve Sevcan Orhan sahne aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" sona erdi.

Festivalin üçüncü gününde Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik çerçevesinde Türkiye Milli Takım Veteranlar ile Ünye Veteranlar, Şehir Stadı'nda gösteri maçı yaptı.

Ünye Yalı mevkisinde ise plaj futbolunun final müsabakası oynandı. Sara Moda Evi'ni 4-2 yenen Önder Büfe, şampiyon oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şampiyon takıma plaket takdim etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren yerel sanatçıların ardından Hülya Polat ve Sevcan Orhan sahne alarak türkülerini seslendirdi.

Tavlı, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Festival, konserlerin ardından sona erdi.

Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!
Ekrem İmamoğlu Bodrum'daEkrem İmamoğlu Bodrum'da
Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: 6 yaralı(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival ordu Ünye Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sefaköy'de bir araç otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.