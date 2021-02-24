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Ünye Adliyesi’nde karantina

24.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye Adliyesi’nde bazı birimler, korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.Ünye Adliyesi’nde çalışan personellerde yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu bazı birimler karantina altına alındı.

Ordu’nun Ünye Adliyesi’nde bazı birimler, korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.
Ünye Adliyesi’nde çalışan personellerde yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu bazı birimler karantina altına alındı. Karantina süresi içerisinde çalışan personellerin yerine geçici görevlendirmeler yapılırken, adliye içerisinde ise gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı.

Ünye Ziraat Odası’na korona tatili
Ünye Ziraat Odası’nda ise bir personelin yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrası yönetim tarafından alınan kararla hafta sonuna kadar odanın tedbir amaçlı tatile girdiği bildirildi. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Genel sekreterimizin bireysel olarak yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkması üzerine tüm oda personeli olarak test yaptırdık ve hepimizin testi negatif sonuçlanmıştır. Odamızı tedbir amaçlı hafta sonuna kadar kendi kararımız ile kapatıyoruz. Karantina söz konusu değildir" dedi.

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