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Ünye belediyesi başkanlık seçimi tarihi belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine görevlendirilen Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül, ilçe belediye meclisinin 23 Kasım'da olağanüstü toplanarak yeni başkanın seçileceğini açıkladı.

Ünye belediyesi başkanlık seçimi tarihi belirlendi

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine görevlendirilen Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül, ilçe belediye meclisinin 23 Kasım'da olağanüstü toplanarak yeni başkanın seçileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu'nun Ünye İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.
Görevinden uzaklaştırılan Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yerine, Ordu Valiliği tarafından, Ünye Belediyesi Meclisi 1'inci Başkan vekili Mehmet Yaşar Sezgül'ün görevlendirildi.
23 KASIM'DA SEÇİM YAPILACAK
Ünye Belediye Başkan vekili görevini sürdüren Sezgül, Ünye Belediye Meclisi'nin 23 Kasım'da, Olağanüstü toplanacağını ve burada yeni başkanının belirleneceğini duyurdu. Sezgül, "Meclis üyelerimiz, 31 Mart 2019 tarihine kadar yürütmek üzere Ünye Belediye Başkanı seçilecektir. Yaşanan süreçle birlikte kamuoyunda bazı soru işaretleri mevcut. Ancak belediyecilik hizmetlerinde hiçbir şekilde aksama yaşanmayacaktır. Tüm hizmetler aynı şekilde devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Ünye belediyesi başkanlık seçimi tarihi belirlendi

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