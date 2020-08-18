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Ünye Kaymakamı ve Ünye Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Ordu’da Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Ünye Kaymakamı ve Ünye Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesini denetime gelen mülkiye müfettişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenilince müfettişle temasta bulunan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan işlem sonucunda Kaymakam ve Başkanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Tavlı evlerinde takip ve izolasyon altına alındı.

Ünye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli Ünyeliler, Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı’nın koronavirüs şüphesiyle yapılan ikinci test sonuçları maalesef pozitif çıkmıştır. Sağlık durumları iyi olup, tedavileri izole ev ortamında sürdürülmektedir. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah’tan şifalar diliyoruz. Bu zorlu süreçte görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilere kolaylıklar diliyor ve onlara saygı ve teşekkürün en somut göstergesi olarak sizleri bir kez daha alınan tedbirlere gönüllü olarak uymaya davet ediyoruz" denildi. (İHA)

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