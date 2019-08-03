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Ünye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Kırten (22), yaptığı araştırma ve deneyler sonucu, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde üretilen taşın 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti.

Ünye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Kırten (22), yaptığı araştırma ve deneyler sonucu, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde üretilen taşın 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti.
Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde son sınıf öğrenci olan Büşra Kırten, bitirme tezi için memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde üretilen taşı incelemeye aldı. Üniversiteki hocalarından da yardım alan Kırten, mercek altına aldığı taşın, sıcağa karşı dayanıklılığını laboratuvar ortamında test etti. Kırten, yaptığı araştırma ve testler sonucu; Ünye’nin belirli bölgelerinde üretilen ve en son İstanbul’da inşa edilen Çamlıca Camii'nde de kullanılan Ünye taşının, çelik ve betondan daha yüksek sıcağa dayandığını saptadı.
'ÜNYE TAŞI 1100 DERECEYE KADAR DAYANDI'
Yangına karşı ahşabın 260, çeliğin 550 ve betonarmenin 830 dereceye kadar dayanabildiğini belirten Büşra Kırten, yaptığı çalışmalarla Ünye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti. Ünye taşının yangına dayanıklı yapı malzemesi olarak kullanılabilir olduğunu belirten Kırten, "Tez hazırlığı için araştırma yapıyordum. Ne yapabilirim diye düşünürken, aklıma Ünye taşı geldi. Bu taşın ısı yalıtımı sağlayıp sağlamadığını araştırmak istedim. Araştırmanın içine girdikçe, taşın birçok özelliğini öğrendim. Bu taşın yangın yalıtımında kullanılabilirliği üzerine deneyler yaptım. Test sonuçlarına göre parke taşı ve mantolama olarak kullanılabilirliğine karar verdim. Deneyleri üniversitemin imkanlarıyla gerçekleştirdim. Bu nedenle yapabileceğim deneyler sınırlıydı. Sonuç olarak taşın 1100 dereceye kadar dayanabildiğini, hava ile soğutulduğunda ise dayanımında sadece yüzde 50 azalma olduğunu tespit ettim. Yangın durumunda ahşap 260 dereceye kadar, çelik 550 dereceye kadar ve betonarme de 830 derecede kritik sıcaklığa ulaşıyor. Benim incelediğim taş kırmızı ve beyaz Ünye taşıydı ve 1100 dereceye kadar dayandı. Bu sıcaklıkta soğutma türüne göre değişiklikler gösteriyor ama hiçbir şekilde patlama, çatlama gözlemlemedim" dedi.
'ÜNYE TAŞI DOĞAL TAŞ OLDUĞU İÇİN YANMIYOR'
Ünye taşının doğal olduğu için yanmadığını da kaydeden Kırten, "Yalıtım konusunda ise şu an kullanılan köpük malzemeler ve kimyasal malzemeler sağlığa zararlı. Tutuşmuyor ama bir yanıcılığı var. Ünye taşı ise doğal taş olduğu için yanmıyor, tutuşmuyor ve alev almıyor. Isı yalıtımı deneyleri Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde yapılıyor. Benim üniversitemde de yapıldığı için şanslıyım. Bir ödenek sağlandığı takdirde bu araştırmalarımı daha da genişleterek önemli veriler elde edeceğime inanıyorum" diye konuştu.
'DAHA İYİ İŞLER YAPACAKLARINA İNANIYORUM'
Baba Mehmet Kırten ise "Kızımın böyle bir girişimcilik ve atılım yapması nedeniyle gurur duyuyorum. Buradan yerel yöneticilerimize de sesleniyorum; öğrencilerimize sağlanacak imkanlarla daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Ünye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit ettiÜnye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit ettiÜnye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit ettiÜnye taşının 1100 dereceye kadar dayanabildiğini tespit etti

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