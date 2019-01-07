HABER

Ünye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarından geçen sahil yolunda meydana geldi. Fatsa- Ünye yolunda seyir halinde olan Akkuş Tuzak Köyü Derneği Başkanı İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil, Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsa Türk ile yanında bulunan Nihat Akçay (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı da çevrede bulunanan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ünye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Polis baskınını fark edince, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılarPolis baskınını fark edince, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar
Suriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçtiSuriye'den büyük şehirlerde eylem için Mardin'e getirilen 191 kilo patlayıcı ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.