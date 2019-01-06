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Ünye'de, müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 00:19 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.

Ünye'de, müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.
Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde oturan ve Ünye Musiki Cemiyeti'nde müzik öğretmenliği yapan Zeki Tetik'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdiği evde Tetik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Tetik'in cenazesi otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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