Ünye'de selde yıkılan köprünün yenisi için çalışmalar başladı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde geçen 8 Ağustos'ta selde yıkılan Cevizdere Köprü'sünün yerine yeni köprü yapılması için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.
Ünye'de geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde iş makineleriyle yapılan hafriyat temizleme çalışması tamamlandı. Yıkılan köprünün yerine yapılacak yeni köprü için yüklenici firma tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak fore kazık uygulaması için gerekli ekipman, personel ve malzemeler bölgeye getirildi. Karedeniz Sahil Yolu üzerinde yapılacak yeni köprünün inşaatının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.
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