Ünye’deki eski havaalanı arazisi ODÜ’ye tahsis edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve 1990’lı yıllarda havaalanı yapılmak istenen ancak coğrafi şartları uygun olmadığı için yapılamayan 166 dönümlük eski havaalanı arazisi Ordu Üniversitesine tahsis edildi.

Daha önceden Türk Hava Kurumuna tahsis edilen ve uzun zaman atıl konumda bulunan havaalanı arazisi Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokuluna eğitim ve araştırma alanı oluşturulması maksadıyla devredildi.

Arazinin tahsisi için Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın ile izin protokolünü imzalayan Rektör Akdoğan, tahsis olayının kendileri açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Akdoğan, “Üniversitemiz Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye Meslek Yüksekokulumuzda halihazırda 3 binin üzerinde öğrencimiz bulunuyor. Her geçen dönem artan öğrenci sayımızı da göz önünde bulundurduğumuzda daha önceden Türk Hava Kurumuna devredilen ve yıllardır atıl durumda olan bu arazinin Üniversitemize yerleşke alanı olarak devredilmesi bizler için oldukça sevindirici bir gelişmedir. Bu vesile ile arazinin tahsis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, Üniversitemize ve Ünye halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

