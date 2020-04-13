Uplay'den 'Assassin’s Creed II' sürprizi! 14 Nisan'ı bekleyin

Assassin's Creed oyunları oldukça uzun soluklu bir serinin ürünleri. Ubisoft'un bir nevi göz bebeği olan Assassin's Creed serisinin ikinci oyunu Assassin's Creed II, koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrılarına uyduğumuz bu zorlu günlerde yine insanların yardımına koşuyor. Fakat bu kez ücretsiz olarak.

ASSASSİN'S CREED II ÜCRETSİZ OLACAK

Ubisoft, Assassin's Creed II'yi ücretsiz yapmaya karar verdi. Assassin's Creed II Ubisot'un oyun mağazası Uplay üzerinden 14 Nisan Salı gününden itibaren ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunun normal fiyatının 73 TL olduğunun altını çizelim. Fakat Ubisoft'un sürprizleri bununla da sınırlı değil.

SERİNİN DİĞER OYUNLARINDA İNDİRİM

UPlay'de diğer bazı Assassin's Creed oyunları da indirime girecek. Assassin's Creed: Brotherhood ve Assassin's Creed: Revelations Uplay üzerinde indirime girecek oyunlar olacak. Sizlere şimdiden iyi oyunlar!

